Kayseri Şehir Hastanesi, 2022’de 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

Türkiye’nin 5. şehir hastanesi olan ve 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan Kayseri Şehir Hastanesi, bir yılda 3 milyonu aşkın hastaya şifa dağıttı.

"Şehir Hastanesi" projeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "hayalim" diye tanımladığı bir girişim.

2018 yılında açılan ve şehir hastanelerinin 5’incisi olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde, 2022 yılında tedavi gören 3 milyon 43 bin 951 kişi şifa buldu.

1.607 yataklı

Özellikle pandemi döneminde koronavirüsü sırtlayan, o dönemde yatak kapasitesi de artırılan 1.607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi sadece Kayseri’ye değil, bölgeye şifa dağıtıyor.

"Kapasitesinin tamamını kullanıyor"

İHA'nın haberine göre, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, “Kayseri Şehir Hastanesi 1.607 yataklı hastanedir. Bu sayı pandemi döneminde artırıldı. Bu kapasiteyi de tam olarak kullanan bir hastanemizdir. Sadece Kayseri’ye değil, bölgeye hizmet veren hastanemizdir. Burada asistan hekimlerle birlikte 1.000 civarında hekimimiz görev yapmaktadır. Son başlayan hekimlerimizle birlikte kapasitemiz de artmış oldu. 2022 yılında Kayseri Şehir Hastanesi'nde 660 bini acil serviste olmak üzere 3 milyon 43 bin 951 hastaya hizmet verildi. 95 bin 955 hasta da şehir hastanemizde yatarak tedavi gördü.” ifadelerini kullandı.