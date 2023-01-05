Petrol
79.42
2.03%
Euro
19.8904
-0.01%
Dolar
18.77
0.15%
Altın
1.114
-0.33%
Borsa
5330
0.00%
Bitcoin
319.048
-0.08%
BTXN Coin
7.13
-4.03%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Kayseri Şehir Hastanesi, 2022’de 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

    Türkiye’nin 5. şehir hastanesi olan ve 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan Kayseri Şehir Hastanesi, bir yılda 3 milyonu aşkın hastaya şifa dağıttı.
    • 05.01.2023 - 16:07
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 16:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri Şehir Hastanesi, 2022’de 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

    "Şehir Hastanesi" projeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "hayalim" diye tanımladığı bir girişim.

    2018 yılında  açılan ve şehir hastanelerinin 5’incisi olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde, 2022 yılında tedavi gören 3 milyon 43 bin 951 kişi şifa buldu.

    1.607 yataklı

    Özellikle pandemi döneminde koronavirüsü sırtlayan, o dönemde yatak kapasitesi de artırılan 1.607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi sadece Kayseri’ye değil, bölgeye şifa dağıtıyor.

    Kayseri

    "Kapasitesinin tamamını kullanıyor"

    İHA'nın haberine göre, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, “Kayseri Şehir Hastanesi 1.607 yataklı hastanedir. Bu sayı pandemi döneminde artırıldı. Bu kapasiteyi de tam olarak kullanan bir hastanemizdir. Sadece Kayseri’ye değil, bölgeye hizmet veren hastanemizdir. Burada asistan hekimlerle birlikte 1.000 civarında hekimimiz görev yapmaktadır. Son başlayan hekimlerimizle birlikte kapasitemiz de artmış oldu. 2022 yılında Kayseri Şehir Hastanesi'nde 660 bini acil serviste olmak üzere 3 milyon 43 bin 951 hastaya hizmet verildi. 95 bin 955 hasta da şehir hastanemizde yatarak tedavi gördü.” ifadelerini kullandı.

    Kayseri

    Kayseri


    Emre Kılınç'ın Galatasaray maçında kaçırdığı pozisyon
    Futbol

    Emre Kılınç'ın Galatasaray maçında kaçırdığı pozisyon

    DERBİ ÖNCESİ ŞOK! Fenerbahçe - Galatasaray maçına misafir takım taraftarı alınmayacak mı?
    Futbol

    DERBİ ÖNCESİ ŞOK! Fenerbahçe - Galatasaray maçına misafir takım taraftarı alınmayacak mı?

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Görüş Bildir