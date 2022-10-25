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    Kayseri'de 8 milyon kapasiteli havalimanı inşaatı yükseliyor

    Kayseri'de 8 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatında çalışmalar sürüyor.
    • 25.10.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:29
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    Kayseri'de 8 milyon kapasiteli havalimanı inşaatı yükseliyor

    Türkiye'nin dört bir yanında ulaşımı rahatlatmak için yapılan yatırımlara bir yenisi daha Kayseri'de ekleniyor.

    Yeni Kayseri Havalimanı, 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak ve tamamlandığında 8 milyon kişiye hizmet verecek.

    Çalışmalar iş programına göre devam ediyor

    Yapım çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın inşaatının hızlı şekilde bitirilmesi için gereken iş programı aksamadan devam ediyor.

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

    Kayseri de 8 milyon kapasiteli havalimanı inşaatı yükseliyor #1

    Havalimanı inşaatları devam ediyor

    Dış cephe ve çatı kaplamasının bitirilmesine ağırlık verilen projede; asfalt, bordür, uçak park sahası, beton imalatları, altyapı çalışmaları ile ince inşaat işleri sürüyor.

    Kayseri de 8 milyon kapasiteli havalimanı inşaatı yükseliyor #2

    Havalimanının özellikleri

    AA'nın haberine göre, havalimanı ve terminal binası, dış hat ile iç hatlarda 5 bagaj konveyörü, güç merkezi binası, apron alanı taksi yolu ile 90 bin metrekare, nizamiye binası ve yeni ARFF binası gibi alanlar 51 bin metrekareden oluşacak.


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