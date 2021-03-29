Koronavirüsten dolayı düğünlerin azalması ahşap sandık üreticilerini üzse de yavaş yavaş piyasa hareketlenmeye başladı.

Kayseri'de 20 yıldır dede mesleği olan sandıkçılığı devam ettiren Hasan Demirçalı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarının kapanması ile birlikte çeyizlik sandık satışlarının durma noktasına geldiğini söyledi.

350 LİRADAN 3 BİN 800 LİRAYA KADAR SANDIK VAR

Son dönemlerde sandığın daha çok aksesuar olarak tercih edildiğini söyleyen Hasan Demirçalı, “Sandık fiyatlarımız ortalama olarak 700-800 lira bandında. Kumaşlı olduğu zaman biraz daha fiyatlar uygun oluyor. Onlar da 350 liradan başlıyor. Oyma olduğu zaman fiyatlar artıyor. Fiyatlar genel olarak ürünün özelliklerine göre değişiyor. Aşağı yukarı 3 bin 800 liraya kadar sandığımız var. Sandıklarda genelde puf tarzını tercih ediyor müşterilerimiz. Ayak ucuna koymak için ve ya aksesuar gibi kullanmak için puf tarzı tercih ediliyor. Oymalıları tercih edilenler arasında.

SANDIKLAR ARTIK AKSESUAR GİBİ KULLANILIYOR

Oymalıları da salona ve ya antreye koymak için veya iki berjer arasına fiskos masası niyetine koyuyorlar. Yani sandık işi biraz daha aksesuar işine döndü.” dedi.

"DÜĞÜNLER AÇILINCA İŞLER ARTTI"

Demirçalı, son dönemde olumlu bir hava estiğini belirterek "Yani düğünlerin açılması ile bayağı satışlarımız arttı. Yani tamamen normalleşme olsa işlerde patlama olacağını düşünüyorum. Ekonominin canlanacağını düşünüyorum.”

Kayseri'de ahşap sandık satışları yeniden hareketlendi VİDEO