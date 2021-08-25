Kayseri'de gurbetçilerin pastırma ilgisi esnafı sevindirdi

Gurbetçiler, memleketlerinin tatlarına olan hasretlerini dindirmek için satın aldıkları ürünlerin üretim ve satışlarını artırdı. Kayseri pastırması da bunlardan birisi oldu.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, gurbetçilerin kentte bulunduğu temmuz ve ağustos aylarında pastırma üretiminin yüzde 50 oranında arttığını söyledi.

TEMMUZ VE AĞUSTOS AYINDA PASTIRMA ÜRETİMİ YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI

Pastırması ve sucuğu ile meşhur Kayseri’de, kente gelen gurbetçiler satıcıların yüzünü güldürdü. Gurbetçilerin yoğun olduğu temmuz ve ağustos aylarında özellikle pastırma üretimi yüzde 50 oranında artarken, satışlarda da artış yaşandı.

GURBETÇİLER İKİ YILDIR GELEMEMENİN ACISINI ALIŞVERİŞLE ÇIKARTTI

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Temmuz ve ağustos ayında Kayseri’de sucuk ve pastırma üretiminde yüzde 50’ye varan bir artış söz konusu oldu. Öncelikle buradan gurbetçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Hem ülkemize hem de şehrimize olağanüstü maddi katkıda bulundular. Bu artışın sebebi, 2 yıldır pandemi süreci yaşanmasıydı. Gurbetçilerimiz gelemiyorlardı. Esnaflarımızda bu 2 yılın acısını bu yıl atlatmış olacaklar.

KAYSERİ ESNAFININ YÜZÜ PASTIRMADAN YANA GÜLDÜ

Kayseri esnafının bu noktada yüzü güldü. Özellikle sucuk ve pastırma satan kardeşlerimizin mevcut satışlarında yüzde 50 oranında artış söz konusu oldu. Mutluyuz ve gurbetçilerimizin her zaman gelmesini temenni ediyoruz."

“GURBETÇİLERE NAZARAN PASTIRMA VE SUCUKTA ZAM YOK”

Bağlamış, “Pastırmada bir zam söz konusu değil. Biliyorsunuz ki pastırmada yılda yüzde 20’ye varan bir artış söz konusu oluyor. Zaman zaman Ramazan ayında, bazen de öncesine denk geliyor. Gurbetçilere nazaran pastırma ve sucukta zam olmadı. Sucuk ve pastırma fiyatlarımız yılbaşında neyse şu anda da aynı seviyede devam ediyor.” dedi.

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