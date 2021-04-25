Kayseri'de hurma satışları düştü

Hurma, zemzem, tespih, din kitapları gibi ürünleri satan esnaf, koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalardan olumsuz etkilendi.

Ramazan’ın vazgeçilmezleri olan zemzem, hurma gibi ürünlerin satışı bu yıl yüzde 80 oranında azaldı.

“TOPLU İFTARLAR OLMAYINCA”

Kayseri'de faaliyet gösteren esnaf Ahmet Diyarbekirli kendisi ve aynı işi yapanları temsilen yaşananları şöyle aktardı:

“Bu sene mübarek Ramazan ayında zemzem ve hurma satışlarında yüzde 80 oranında azalma oldu. Daha önceki yıllarda Ramazan’ın ilk haftasında en az 70-80 kilo hurma satardık. Bu sene ise 3-5 kilo civarında seyrediyor. Fiyatlarımız geçen seneye oranla aynı çok bir değişme olmadı. Bu durumda virüsün de etkisi var. Hurma ve zemzeme eski talep yok. Bir de toplu bir biçimde iftarlarımız açılmıyor, onun da büyük bir etkisi var. Geçtiğimiz senelerde Ramazan öncesi ve ilk haftasında bayanlar namaz elbisesi çok alırlardı. Kuran-ı Kerim satışı çok olurdu. Erkekler ise şalvarları çok fazla tercih ederlerdi. Bu seneye baktığımızda hiçbir ürün satılmaz oldu.”

“UMRE KAPALI”

Umrenin kapalı olmasının işlerini olumsuz etkilediğini de aktaran Diyarbekirli; “Pandemi hayatımıza gireli bir yılı geçti. Bir yıldır da işlerimiz yok denecek kadar az seviyeye geldi. Önceki senelerde 500 adet sattığımız Yasin-i Şerif sayıları bu sene 20-30’a düştü. Hatta bu durum aşağı yukarı bütün ürünlerimizde böyle. Umre ve haccın kapalı olması bizim sektörümüzü çok fazla etkiledi. En büyük etkenlerden bir tanesi koronavirüs oldu. İnsanlar yasaklardan dolayı ev ziyaretlerini de bıraktı. Yasaktan dolayı kimse dışarı çıkmıyor. Eskisi kadar talep kalmadı. Bütün ürünlerimiz aynı şekilde etkilendi.” diye konuştu.