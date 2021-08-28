Kayseri'de incir satıcıları seyyar satıcılardan yana dertli

Kayseri'de incirin fiyatı bir inip bir çıkıyor. Pazarcılar bu dengesizliği seyyar satış yapanların varlığına dayandırıyor.

Kayseri'de pazarlarda satış yapan esnaf, incirin kendileri haricinde kayıt dışı park ve bahçelerde satış yapanların yüzünden fiyat istikrarı olmadığını öne sürüyor.

İNCİRİN FİYATI SON ZAMANLARDA CEP YAKIYOR

Kayseri’de semt pazarlarında satışa sunulan incirin fiyatı cep yakıyor. Pazarda bu hafta en çok zamlanan ürünün incir olduğunu söyleyen pazarcı Bülent Çukurçam, “Bu hafta zam şampiyonu incir 20 liraya satıyoruz.” dedi.

10 LİRAYA SATILAN İNCİR BU SENE 20 LİRAYA SATILIYOR

Haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde vatandaşlara hizmet veren semt pazarlarında daha önceki dönemde 10 liraya satılan incir bu sene 20 liraya satılıyor. Pazarcı esnafı incirin fiyatının yüksek olduğunu söyleyerek, vatandaşların incire çok nadir talep gösterdikleri dile getiriyor.

İNCİR PİYASADA AZ KALDIĞI İÇİN FİYATI PAHALI

Pazarda fiyatların gayet normal olduğunu ancak bu hafta sadece incirin zamlı satıldığını ifade eden pazarcı Olcay Yıldırım, “Pazarlarımızda fiyatlar gayet normal. Ancak vatandaşın alım gücü olmadığı için pahalı oluyor. Şu anda incirin fiyatı yüksek ama yok. Olmadığı için şu anda yüksek. Yani insanlar almak istiyor ama incir yok. Onun için fiyat doğal olarak yükseliyor. Az yetiştiği için, ihracata gittiği için ve iç piyasaya az kaldığı için yüksek geliyor. Aslında her şey ucuz. Domates, biber, patlıcan ucuz. Bu sene sadece biraz meyve kıymetliydi o da üretimden dolayı. Üretim olmadığı için meyve kıymetli oldu. Şeftali hala 10 liraya satılıyor. Üzümün fiyatı uygun 4-5 liraya satılıyor. Bu şekilde olamayan ürün kıymetli oluyor.” dedi.

SEYYAR SATICILARDAN DOLAYI FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Seyyar satıcılardan dolayı fiyatların sürekli değiştiğini, ürünlerin bozulduğunu ve hiçbir şeyin çizgisinde gitmediğini dile getiren Yıldırım, “Ben 50 yaşındayım 10 yaşında beri pazarcıyım. Benim bilip yaşadığım kadarı ile Kayseri’de 40 senedir bir seyyar problemi var. Oysaki kanun bellidir ve seyyar satıcılık yasaktır, işportacılık yasaktır. Bugün her parkta ağaç altında domates ve patlıcan satan var. Her caminin önünde mutlaka satış yapan var. Artık Kayseri’de ki park ve cami sayısını söylemeye gerek yok.





BİZ KİRA ÖDÜYORUZ, SEYYARLARIN HİÇ BİR MASRAFI YOK

Biz burada yer kirası veriyoruz, vergilerimizi ödüyoruz, işçi çalıştırıyoruz. Ancak seyyarlar karşımıza geçerek rakip oluyorlar. Öyle olunca da iş potansiyelinde belli bir düşüklük meydana geliyor. Bu iyi bir durum değil. Ürünler bozuluyor ve ürünler satılmaması gereken paralara satılıyor. Ürünün fiyatı sürekli değişiyor bir gün ucuz bir gün pahalı oluyor. Yani seyyardan dolayı hiçbir şey çizgisinde gitmiyor. Vatandaşlarımızı pazarlara davet ediyoruz. Bizim Kayseri halkımız pazara alışkındır.” diye konuştu.

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“ZAM ŞAMPİYONU İNCİR”

Pazarcı Bülent Çukurçam ise pazarda zam şampiyonunun incir olduğunu söyledi. Çukurçam, “Şu anda fiyatlarımız uygun. Mandalina yeni çıktı 5 lira, elma, erik, üzüm 5 lira, armut, şeftali 7,5 liraya satıyoruz. Bu hafta zam şampiyonu incir 20 liraya satıyoruz. Bu sene incir az geldi az olmasından dolayı da fiyat yüksek. Müşterilerimiz fiyata yüksek diyorlar ama bir manava ya da markete göre ürünlerimiz baya uygun. Pazar markete, manava göre çok çok daha uygun. Markette şeftali 18 liraya kadar şeftali var. Pazarda en kaliteli şeftali 10 liraya satıyoruz. Müşterilerimizi pazara bekliyoruz fiyatlarımız gayet uygun.” ifadelerini kullandı.