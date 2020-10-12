Kayseri'de kenevir hasadı başladı

Tohum, lif ve sap amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapılabilen 19 ilden biri olan Kayseri'de, ilk ürünleri almak için üretici tarlara girdi.

Kayseri'de, Bünyan, Yahyalı, Yeşilhisar, Felahiye ve Pınarbaşı ilçelerinde 250 dekar alanda ekimi yapılan kenevir bitkisinin 50 dekarındakilerin hasadı sürüyor.

"2019 YILINDAN BU YANA BÜNYAN'DA KENEVİR YETİŞTİRİLİYOR"

Bünyan ilçesindeki kenevir hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kenevirin kullanım alanlarını sıralayarak, izinli kenevir yetiştiriciliği yapılabilen 19 ilden biri olan Kayseri’de gerçekleşen çalışmaları aktardı:

"Kayseri'de 2019 yılından itibaren tohum, lif ve sap amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2020 yılı üretim sezonunda Bünyan, Yahyalı, Yeşilhisar, Felahiye ve Pınarbaşı ilçelerimizde 8 üreticimiz toplam 250 dekar alanda tohum elde etmek amacıyla izinli Kenevir yetiştirmektedir. "

"KENEVİRDEN YETERİNCE YARARLANAMIYORUZ"

Şahin, kenevirden yararlanmanın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yetersiz olduğunu vurgulayarak verdiği bilgelere şunları ekledi: "Endüstriyel bir bitki olan kenevir; esas olarak lifi, tohumu ve sapı için yetiştirilmektedir. Kenevir tohumu birçok faydalı bileşenin yanında omega-3 ve omega-6 asitlerini birlikte ihtiva etmesiyle insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte, tohumdan elde edilen yağı sofralık olarak da tüketilebilmektedir."

KENEVİRİN YARARLARI

Yağından ayrıca kozmetik, temizlik ve boya sanayinde de faydalanılır.

Kenevir lifleri mükemmel mekanik özelliklere sahip olup, biyolojik olarak parçalanabilen çevre dostu bir lif. İlaç, kâğıt, biyoyakıt, tekstil ve inşaat alanlarından otomotiv sektörüne kadar oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan, petrol ve petrokimyanın kullanıldığı her alanda alternatif bir bitki.

En önemli kullanım alanı olan kenevir lifinin geçmiş yıllardaki tekstil, sicim, halat, çuval vb. üretimlerin dışında, günümüzde, otomotiv endüstrisinde de iç donanım uygulamalarında ve yapı malzemelerinde oldukça fazla kullanım alanı bulunur.

Kenevir liflerinden elde edilen kumaş, uzun ömürlü olması ve elde edilen kıyafetlerin vücudun havalanmasına izin vermesi gibi birtakım özelliklere sahip.