Kayseri’de kiraz tezgahlarda yerini aldı

Yaz mevsiminin gözdesi olan kiraz, semt pazarı tezgahlarında yerini alarak 15 liradan satışa sunulmaya başladı.

Hafta içi her gün Kayseri'nin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında yaz meyveleri yerini almaya başladı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yazın gözdesi olarak bilinen kiraz da tezgahlarda 15 liradan satışa sunuldu.

KİRAZ, YENİDÜNYA, ERİK, ÇİLEK, MUZ TEZGAHLARDA

Mevsim meyvelerinin tezgahlarda yerini aldığını söyleyen pazarcı Kadir Mağara, "Fiyatlar gayet normal. Mevsim meyvelerimiz tezgahlara geldi. Kiraz, yenidünya, erik, çilek, muz hepsi geldi. Fiyatlarda ucuz. Kiraz 15 liradan satılıyor. Diğer meyveler 10 lira, 9 lira değişiyor. Sebzeler çok ucuz. Vatandaşların zorlanmadan alabileceği seviyede. Vatandaşlarımızı pazara bekliyoruz. Bu yasaklardan dolayı biraz sıkıntı çektik. Müşterilerimiz pazarı unuttu. Ancak şu anda yeni topluyoruz. Pazarlara talep var.” dedi.

“SEBZELER, MEYVELERDEN UCUZ”

Meyvenin şu anda az olduğu için fiyatının yüksek olduğunu ifade eden pazarcı Olcay Yıldırım ise sebzelerinde meyvelere nazaran ucuz olduğunu söyleyerek, ”Fiyatlarımız gayet normal. Sadece biraz meyve yüksek ama sebze çok ucuz. Sebzelerimiz bayağı düştü. Patates, soğan, karpuz bayağı düştü. Sadece biraz meyvelerimiz yüksek. Onun sebebi ise meyve biraz az olduğu için fiyatı yüksek. Meyveler genel olarak yüksek. Ucuz olan bir meyve yok. 10 liranın altında bir meyve yok. Üretim yerleri ısındığı için yanma başladı. Yanmadan dolayı azalıyor. Fiyatta doğal olarak üzerine koyuyor. Kiraz ne kadar olursa olsun ucuzdur. Kiraz normal meyvelerden farklıdır. Yani bugün kiraz 30 liraya da olsa ucuzdur, 20 liraya da olsa ucuzdur. Şu anda biz 15 liradan satıyoruz.

KİRAZIN MALİYETİ FAZLA

Kirazın yetiştirmesi ayrı bir zordur, işçiliği zordur, dayandırma gücü problemdir. Kiraz başlı başına maliyetli bir meyvedir. Birde yenecek bir meyvedir. Kiraz ayrıca faydalı bir meyvedir. Hatta şöyle söyleyebiliriz; 3 kiraz 1 aspirin eder. Baş ağrısının ilacıdır. Kiraz şifadır. Yani kiraz bugün 50 liradan olsa ucuzdur.” ifadelerini kullandı.