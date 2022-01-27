Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı trafikte kalan ve kazalara karışan araçların çoğalmasına neden oldu. Bu da oto sanayilerin genelinde bir yoğunluk oluşturdu.

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı ve etkili olan don olaylarının sebep olduğu kazalardan dolayı oto sanayilerde yoğunluk meydana geldi.

Oto sanayi esnafı da araç sahiplerine kış lastiklerini takmalarını, kışlık bakımlarını yaptırmalarını ve trafikte çok dikkatli araç kullanmalarını öneriyor.

"BU YIL KAZALAR ÇOĞALDI"

Kayseri'deki oto sanayide 30 yıldır esnaflık yapan Deniz Himmetoğlu, yoğun yağış ve artan araç sayısından dolayı bu yıl kazaların daha çok olduğunu ve oto sanayilerde işlerin yoğunlaştığını söyledi.

"KIŞ LASTİKLERİ TAKILSIN, KIŞLIK BAKIMLAR YAPILSIN"

Himmetoğlu, “Bu yıl tüm yurt genelinde kar yağışı etkili oldu. Soğuk hava da etkisini gösterince yollarda don olayları meydana geldi. Geçtiğimiz yıla göre hem soğuk havada hem de trafikteki araçlardaki artış da kazaları tetikledi. Doğal olarak da sanayilerde bir yoğunluk meydana geldi. Soğuk havalarda yola çıkacak vatandaşlarımıza tavsiyemiz ise kış lastiklerini taktırsınlar, kışlık bakımlarını yaptırsınlar ve trafikte çok dikkatli araç kullansınlar.” dedi.

Kayseri’de oto sanayide 'kar' yoğunluğu VİDEO