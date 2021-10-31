Kayseri’de yaş hurma tezgahlardaki yerini aldı

Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden gelen yaş hurma, Kayseri’de semt pazarlarında yerini alarak satılmaya başladı.

Yaş hurma, Kayseri’de semt pazarlarında yerini aldı. Kentin farklı bölgelerinde her gün kurulan semt pazarlarında hurma, 10 ila 12 lira civarında satılıyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN SEBZE VAR

Yaş hurma satan esnaflardan pazarcı Furkan Mağara şu bilgileri verdi:

“Hurma ve muz 10-12 lira arasında satılırken, mandalina 3-4 lira arasında satılıyor. Şu anda mandalinanın tam sezonu, 2 lira civarında olması lazım ama maalesef normalin üzerinde 4 liraya satılıyor. Sebzelerde ise her bütçeye uygun domates var. 3 liradan 6-7 liraya kadar fiyatı değişiyor. Sivribiberler 3-4 lira, kıl biberler 7 lira ile 10 lira arasında değişiyor.

HURMANIN FİYATI DÜŞMEZ

Hurmanın fiyatının düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü uzak yerlerden geliyor. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden geliyor.” dedi.

“BİZ ÜRÜNÜ SEÇTİRMİYORUZ AMA BİZDE ÜRÜN DAHA TAZE”

En taze ürünlerin pazarlarda bulunduğunu, bu nedenle vatandaşların pazarları tercih etmelerinin kendilerine faydalı olacağını ifade eden Mağara, “Marketteki fiyatlar uygun değil. Biz ürünü seçtirmiyoruz, market seçtiriyor diye orayı tercih edenler var ama buraya gelen meyve ve sebzeler günlük ve taze oluyor. Pazarlar daha mantıklı. Vatandaşlarımız pazarları tercih etsinler.” ifadelerini kullandı.