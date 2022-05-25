Kayseri’den Avrupa’ya 'çemen’ ihracatı

Pastırmanın çemeni de ayrı bir ürün olarak değerlendiriliyor ve Avrupa'da 4 ülkeye ihraç ediliyor.

"Kayseri" denince akıllara gelen pastırmanın etrafını çevreleyen "çemen" tek başına bir lezzet olarak değerlendirilmeye başlandı.

Kayserili firma tarafından üretilen çemen, Avrupa’nın 4 ülkesine ihraç edilerek sofraları süslüyor.

Kayseri’de 18 yıldır faaliyet gösteren firma, tarihi asırlar öncesine dayanan çemeni, geleneksel lezzetiyle üretti. Market raflarında 6 ay ömrü olan ambalajı ve etiketiyle üretilen diğer çemenlerden farklılığını ortaya koyan firma yetkilileri, iç pazarın yanı sıra özellikle Kayserililerin çok tercih ettiği çemeni Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine de ihraç etmeyi başardı.

"Avrupa’da tadıyla ilgili çok güzel yorumlar alıyoruz"

İHA'nın haberine göre, firma sahibi Musa Koca, ürettikleri çemeni Avrupa ülkelerine ihraç ettikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Tarihi Orta Asya’dan bugüne kadar gelen ve kadim bir lezzet olan çemeni günümüzde teknolojiyle buluşturarak, ambalajını teknolojiye uygun bir şekilde tasarlayıp raf ömrünü de 1 aydan 6 aya çıkarttık. Şu anda Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine sevkiyatını yapmış bulunmaktayız. Avrupa’da 4 ülkede market raflarında Kayseri’nin coğrafi işaretli olan çemeni bulunmaktadır. Biz bu işten çok gurur duyuyoruz.





Çemeni teknoloji ile birleştirdik

Kayseri’nin coğrafi işaretli olan ürününe sahip çıkarak, saklama kapları ve özel etiketleri ile teknolojiyle birleştirerek bugün Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çemeni bulmak mümkün. Çemeni çeşitli ARGE’lerden geçirdikten sonra bu seviyeye getirdik ve geleneksel tadı bulmak istedik. 'Çemen-ekmek’ dediğimiz geleneksel tadı bulduğumuza inanıyoruz. Daha önce Avrupa ülkelerine ayda bir sevkiyatımız vardı ama şimdi 15 günde bire düştü. Tadıyla alakalı da çok güzel yorumlar alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.