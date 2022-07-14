Kayseri'nin çarşılarında gurbetçi bereketi

Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de gurbetçiler çarşı pazarda yaptıkları alışveriş ile ekonomiyi canlandırdı.

Gurbetçiler dünyanın çeşitli ülkelerinden yurda gelerek yaptıkları ziyaretlerde sadece özlem gidermiyor, ekonomiye de can veriyor.

Temmuz ayı başı itibariyle ülkeye daha fazla giriş yapan gurbetçilerin Kayseri’nin de çarşılarında yoğunluğa neden oldu.

Gurbetçilerin gelmesi ile birlikte esnafın işleri arttı

Kayserili esnaf da gurbetçilerin gelmesiyle beraber işlerinde artış yaşandığını dile getirdi.

Sarraf, pastırma, lokum ve tekstil ürünleri revaçta

Kayseri’ye gelen gurbetçiler, sarraf, pastırma, lokum ve tekstil sektörleri başta olmak üzere birçok sektöre hareket kattı.

"Gurbetçiler hem manevi hem de maddi olarak katkı sağlıyor"

İHA'nın haberine göre, temmuz ayı başı itibariyle gurbetçi vatandaşların Kayseri’ye gelmeye başladığını söyleyen sarraf Burhan Çetinyürek, “Gurbetçilerimizin özellikle yaz döneminde ülkemize ve Kayserimize ziyaretleri bulunuyor. Bu ziyaretlerin gerek manevi gerek ekonomik olarak yansımaları var. Manevi yönünde sıla hasreti, akraba ziyaretleri olurken, bunun yanında ekonomik olarak da gerek ülkemiz gerek Kayserimiz bu durumdan nasibini alıyor. Bizler de kendi müessesemiz olarak öncelikli güven politikamızı gelen gurbetçi müşterilerimize yansıtıyoruz.” diye konuştu.

"Geldiklerinde 1 yıl yatacak kadar pastırma alıyorlar"

Pastırmacı Yasin Güzel de “Gurbetçi vatandaşlarımızın ekonomiye tabii ki katkıları oluyor. Gurbetçilerimiz buraya geldikleri zaman dönüş yaparken, orada yiyecekleri 1 yıllık pastırma ve sucuk ürünlerini bizden tedarik ediyorlar. Bu da yüklü bir miktara denk geliyor. O yüzden de bizim için gurbetçi müşterilerimizin çok büyük katkıları var. Yerli halkımız zaten sabah kahvaltıda yiyecekleri kadar aldıkları için miktar olarak biraz daha az olmuş oluyor. Bize katkıları bu yönde, gurbetçi müşterilerimiz bize çok büyük hareket katıyor. Fiyatlarımızda herhangi bir artış yok. Kurban dolayısıyla bazı ürünlerimizde indirim var. Sucuklarımız 115 liradan başlıyor 220 liraya kadar çıkıyor.





Pastırmalar 250 liradan 450 liraya kadar

Pastırmalarımız da 250 liradan başlıyor 450 liraya kadar değişiklik gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

"Düğünlere hareket katıyorlar"

Şekerci Mustafa Baygül ise,"Gurbetçilerimiz Türkiye’ye özellikle de Kayseri’ye katkıda bulunuyor. İçerisinde bulunduğumuz 3 aylık zaman zarfı içerisinde iyi bir katkıları oluyor. İyi ki de gurbetçi var diyoruz. Gerçekten her şeyi ile işlere hareket getiriyorlar. Düğünleriyle, nişanlarıyla aklınıza ne geliyorsa her şeyleriyle hareket kazandırıyorlar. Buraya tatile geliyorlar. Annelerini, babalarını ve akrabalarını görmeye geliyorlar." dedi.