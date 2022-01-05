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- Kaza tespit tutanağına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Kaza tespit tutanağına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
E-Devlet birçok konuda hayatımızı kolaylaştırırken şimdi de kaza tespit tutanağına erişimi sağlıyor.
- AA
- 05.01.2022 - 16:11
E-Devlet sistemine eklenen hizmetler her geçen gün genişliyor.
EGMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.
UYGULAMA BAŞLADI
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ''Vatandaşlarımız tarafından 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilmektedir.
EMNİYET KEMERİ TAKIN, KURALLARA UYUN
Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere ve yolculara seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları hatırlatılır.'' ifadeleri kullanıldı.