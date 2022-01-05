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    Kaza tespit tutanağına e-Devlet'ten ulaşılabilecek

    E-Devlet birçok konuda hayatımızı kolaylaştırırken şimdi de kaza tespit tutanağına erişimi sağlıyor.
    • AA
    • 05.01.2022 - 16:11
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    Kaza tespit tutanağına e-Devlet'ten ulaşılabilecek

    E-Devlet sistemine eklenen hizmetler her geçen gün genişliyor.

    EGMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

    UYGULAMA BAŞLADI

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ''Vatandaşlarımız tarafından 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilmektedir.

    EGM

    EMNİYET KEMERİ TAKIN, KURALLARA UYUN

    Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere ve yolculara seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları hatırlatılır.'' ifadeleri kullanıldı.


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