Kaza tespit tutanağına e-Devlet'ten ulaşılabilecek

E-Devlet birçok konuda hayatımızı kolaylaştırırken şimdi de kaza tespit tutanağına erişimi sağlıyor.

E-Devlet sistemine eklenen hizmetler her geçen gün genişliyor.

EGMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

UYGULAMA BAŞLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ''Vatandaşlarımız tarafından 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilmektedir.





EMNİYET KEMERİ TAKIN, KURALLARA UYUN

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere ve yolculara seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları hatırlatılır.'' ifadeleri kullanıldı.