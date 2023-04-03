Kazakistan günlük petrol üretimini azaltmaya hazırlanıyor
AA

Kazakistan Enerji Bakanlığı, üretimine ilişkin açıklama yaptı.

Karar, OPEC+ ülkeleriyle birlikte alındı

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın OPEC+ ülkeleriyle alındığı bildirildi.

Günlük petrol üretimi 78 bin varile düşecek

Kazakistan, mayıs ayı itibarıyla yıl sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürme kararı aldı.

"OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda alınan üretim kesintisi kararına ek önlem"

Açıklamada, şu ifade kullanıldı kullanıldı:

Kazakistan, gönüllü olarak mayıstan itibaren 2023 yılının sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek. Bu, 5 Ekim 2022’de 33. OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda alınan üretim kesintisi kararına ek bir önlemdir.

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