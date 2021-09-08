Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 15 kat arttı

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sultanov, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 15 kat arttığını belirtti.

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 29. yılı nedeni ile yaptığı konuşmasında Türkiye’nin, ülkesinin ilk 10 listesinde yer alan önemli ticaret ortağından biri olduğunu belirtti.

1990'LARIN BAŞINDA İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 200 MİLYON DOLARDI

Sultanov, gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutlayacaklarını anımsatarak, ticaret hacminin 1990’ların başında 200 milyon dolar civarında olduğuna işaret etti.

Sultanov, “İki ülkenin ticaret hacmi 30 yılda 15 kat arttı. Şu anda Türkiye, ülkemizin en büyük 10 ticaret ortağından biri konumunda.” ifadesini kullandı.

Sultanov, bu yılın ocak-haziran döneminde ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 1 milyar 788 milyon dolara ulaştığını belirterek, “Koronavirüs salgını nedeniyle, 2020’de ticaret hacmi hafif düşüşle 3 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, Kazakistan’dan Türkiye’ye yapılan ihracat yüzde 11,9 azalarak 2 milyar 100 milyon dolar, Türkiye’den ithalat ise yüzde 15 artarak 939 milyon 600 bin dolara ulaştı.” yorumunu yaptı.

KAZAKİSTAN TÜRKİYE'YE PETROL İHRAÇ EDİYOR

Sultanov, Kazakistan’ın Türkiye’ye ağırlıklı olarak petrol ihraç ettiğini ifade ederek, “Türkiye’ye gerçekleştirdiğimiz ihracat ürünleri sırasında yüzde 50 payla ilk sırada petrol, ikinci sırada başta bakır, ham alüminyum ve ham çinko olmak üzere metal ürünleri, taranmamış pamuk lifi, mercimek, bezelye, nohut, keten tohumu gibi ürünlerle tarım ürünleri üçüncü sırada yer alıyor.” dedi.

"TÜRKİYE'DEN EN FAZLA GİYİM ÜRÜNÜ İTHAL EDİYORUZ"

Türkiye’den en çok ithal edilen ürünlerin başında giyim geldiğini kaydeden Sultanov, “Geçen yıl, Türkiye’den ithalatın yüzde 12,2’sini giyim ürünleri oluşturdu. İkinci sırada ilaç malzemeleri, üçüncü sırada yer alan ürünler ise dokuma halılar, zemin kaplamaları, ev cihazı, özel amaçlı makineler ve mekanik cihazlar oldu.” dedi.

TİCARETTE ORTAK HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Sultanov, ortak hedefin ticaret hacminin kısa vadede 5 milyar, uzun vadede 10 milyar dolara çıkarmak olduğunu vurgulayarak, “Karşılıklı ticaretin önündeki tarife dışı ve teknik engelleri ortadan kaldırmak için şu anda bir Kazak-Türk çalışma grubu oluşturuluyor. Grubun ilk toplantısının bu yıl yapılmasını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"6.9 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ"

Sultanov, Türk Konseyi çerçevesinde Türkiye ile ticaret alanındaki iş birliğini güçlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Kazakistan, Türk Konseyi’ne üye kardeş halklarla yakın ilişkiler kurmaya özel önem veriyor. Bu manevi birlik, karşılıklı yarar sağlayan ekonomik iş birliğinin temeli haline gelmeli diye düşünüyorum. 2020’de Kazakistan’ın Türk Konseyi’ne üye diğer ülkelerle ticaret hacmi 6 milyar 900 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.”