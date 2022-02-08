Kazakistan, kripto para madencilerine vergiyi artırıyor

Kazakistan, geçen yıl Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer almıştı. Kazakistan, bu nedenle kripto para madencileri için vergiyi yükseltmeye karar verdi.

Dünyanın enerji krizi yaşadığı bir dönemde Bitcoin madenciliğinin harcadığı elektriği zorlayıcı olması ülkelere yeni kararlar aldırıyor.

Bitcoin üretiminde dünyada ikinci sırada yer alan Kazakistan, kripto para madenciliğine yönelik vergiyi yükselteceklerini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesindeki dijital madenciliğin gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KİLOVAT BAŞINA DÜŞEN TARİFE ÇOK DÜŞÜK"

Tokayev, kripto para üretiminin sosyoekonomik duruma etkisinin minimum düzeyde olduğuna işaret ederek, "Kitlesel istihdam oluşturmuyor. Aynı zamanda söz konusu sektör birkaç bölgenin elektrik tüketimi kadar enerji sarf ediyor. Mevcut kilovat başına uygulanan tarife çok düşük." dedi.





"BEYAZ MADENCİLİĞE KARŞI DEĞİLİZ ANCAK RUHSAT VE VERGİ ZORUNLULUĞU VAR"

Bunun için kripto madenciliğine vergiyi yükselteceklerini söyleyen ve hükümete gerekli görevleri yerine getirme talimatı veren Tokayev, "Devlet olarak 'beyaz' madenciliğe karşı değiliz. Sadece bu sektörde faaliyet göstermek isteyenlerin ruhsat sahibi olmaları, gelir beyan etmeleri ve vergi ödemeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.