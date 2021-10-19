Kazakistan, kripto para üretiminde dünyada ikinci sırada

Kazakistan’ın, Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD’den sonra ikinci sırada yer aldığı açıklandı.

Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayınladıkları rapora atıf yapılan yerel basındaki haberlere göre, son dönemde Kazakistan'da Bitcoin üretim sektörü hızla gelişiyor.

18,1 PAYLA DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Kazakistan, ekim ayı itibarıyla Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ikinci sıraya yükseldi.

Kripto para üretimi sıralamasında ise yüzde 35,4 payla ABD birinci, Rusya yüzde 11,2 payla üçüncü oldu.

ÇİN KRİPTO PARAYA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELERİ SIKILAŞTIRINCA KAZAKİSTAN ÖNE ÇIKTI

Ülkenin son aylarda Bitcoin madenciliğindeki payının yüzde 6,4’ten yüzde 18,1’e çıkarak üç kat artmasındaki en önemli etkenin ise sektörün eski lideri Çin'de kripto paraya ilişkin yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması olduğu belirtiliyor.

BITCOIN MADENCİLİĞİNDE YATIRIM POTANSİYELİ GÖRÜLÜYOR

Kazakistan hükümetince yatırım potansiyeli yüksek sektör olarak nitelendirilen Bitcoin madenciliğinde ülkede 20’den fazla şirketin faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.