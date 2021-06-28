KÇÖ Haziran'da bitiyor mu? Kısa çalışma ödemelerinde son tarih 2021

Pandemi boyunca ekonomik sıkıntıları önlemek amacıyla verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar, KÇÖ Haziran'da bitiyor mu? sorusunu araştırmaya başladı.

Koronavirüs döneminde yaşanacak olan ekonomik sıkıntıların önüne geçmek ve vatandaşların mağdur olmasını engellemek amacıyla, Kısa Çalışma Ödeneği verildi.

31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyle Haziran sonuna kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." açıklamasını yapmıştı.

Vatandaşlar, değişiklik olmaması halinde 30 Haziran'da biteceği açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili yeni bir kararın alınıp alınmayacağını merak ediyor.

İşletmeler ise Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir süre daha devam etmesini istiyor.

Peki, KÇÖ Haziran'da bitiyor mu? Kısa çalışma ödemelerinde son tarih nedir? İşte KÇÖ'de son durum...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAZİRAN'DA BİTİYOR MU?

Kısa Çalışma Ödeneği'nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin, Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son yapılan kabine toplantısının ardından Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin yeni bir açıklama yapmadı.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde, haziran ayı ödemeleri temmuz ayı başında vatandaşların hesabına son kez yatacak.

Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile getirilen fesih yasağı, daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı.



