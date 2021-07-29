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KDV desteği 2 ay daha uzatıldı

KDV desteği 2 ay daha uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgından etkilenen sektörler için bir yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin iki ay daha devam edeceğini açıkladı.