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    KDV desteği 2 ay daha uzatıldı

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgından etkilenen sektörler için bir yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin iki ay daha devam edeceğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.07.2021 - 21:04
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    KDV desteği 2 ay daha uzatıldı

    Koronavirüs salgınından etkilenen sektörler için hazırlanan ekonomi paketi kapsamında son bir yıldır KDV oran indirimi uygulanıyordu.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, KDV oran indirimi desteğinin 2 ay daha uzatıldığını bildirdi.

    "2 AY DAHA UZATIYORUZ"

    Bakan Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.

    KDV desteği 2 ay daha uzatıldı #1

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