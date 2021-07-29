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KDV desteği 2 ay daha uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgından etkilenen sektörler için bir yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin iki ay daha devam edeceğini açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 29.07.2021 - 21:04
Koronavirüs salgınından etkilenen sektörler için hazırlanan ekonomi paketi kapsamında son bir yıldır KDV oran indirimi uygulanıyordu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, KDV oran indirimi desteğinin 2 ay daha uzatıldığını bildirdi.
"2 AY DAHA UZATIYORUZ"
Bakan Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.