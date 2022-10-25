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    KDV iadelerinde kolaylık sağlandı

    KDV iadelerinde kolaylık sağlayan yasal düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 25.10.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 11:23
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    KDV iadelerinde kolaylık sağlandı

    Katma Değer Vergisi (KDV) iadesinin daha önce alınabilmesine yönelik düzenleme resmileşti.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Düzenlenen tebliğin bazı maddeleri yürürlüğe girerken bazıları gelecek ay başında uygulanmaya başlanacak

    KDV iadesi 6 aylık dönemde alınabilecek

    Temel gıda maddelerinde daha önce yılı içinde mahsuben, ertesi yıl nakden veya mahsuben alınabilen KDV iadesinin, ilgili yılında da 6 aylık dönem itibarıyla nakden alınabilmesi mümkün hale geldi.

    KDV iadesinin yılı içinde nakden ödenebilecek

    Tebliğle temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi nedeniyle mükellefler üzerindeki finansman yükünün azaltılması amacıyla mükellefler tarafından KDV iadesinin yılı içinde nakden alınabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

    Böylece daha önce yılı içinde mahsuben, ertesi yıl nakden veya mahsuben alınabilen KDV iadesinin, ilgili yılında da 6 aylık dönem itibarıyla nakden alınabilmesinin önü açıldı.

    KDV iadesi

    Kefalet senetleri KDV iadelerinde teminat sayılacak

    Sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin KDV iadelerinde teminat olarak kabul edilebilmesi sağlandı.

    Kur farkları iade edilecek

    KDV'den istisna olarak işlem yapan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak kendi lehlerine ortaya çıkan kur farklarının KDV iade hesabında ne şekilde dikkate alınacağı hususuna ilişkin açıklama yapılarak, KDV iadesi yapıldıktan sonra ortaya çıkan kur farklarına ilişkin mükelleflere iade hesabında değişiklik yapmama kolaylığı getirildi.

    Resmi-Gazete

    Demir-çelik ürünlerinin tesliminde uygulanan tevkifat oranı 4/10'dan 5/10'a çıktı

    Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında demir-çelik ürünlerinin tesliminde uygulanan tevkifat oranı 4/10'dan 5/10'a yükseltildi. Ayrıca söz konusu ürünleri satanların, payları Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketler olması durumunda da tevkifat uygulanması kararlaştırıldı.


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