KDV indirimi Kayseri'de semt pazarına yansıdı

Temel gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e indirilerek uygulanan KDV indirimi, Kayseri’de semt pazarlarına yansıyarak fiyatları düşürdü.

Tüm ülkede KDV indiriminin izleri takip edilirken, Kayseri'de de geçen hafta semt pazarlarında kilosu 20 liraya satılan salatalık ve domates, uygulanan indirimin ardından 12,5 liraya satışa sunulmaya başladı.

"SATIŞLAR YENİ YENİ TOPARLANDI"

Satışların kendini yeni yeni toparladığını söyleyen Pazarcı İbrahim Yılmaz, KDV indiriminden esnaf olarak memnun olduklarını belirtti.

"HAVALARIN ISINMASI DA FİYATLARI DÜŞÜRECEK"

40 yıldır pazarcılık yapan İbrahim Yılmaz, KDV oranındaki indirimle beraber havaların ısınmasının da fiyatları düşüreceğini söyleyerek, “Pazarda fiyatlar geçen haftaya göre yarı yarıya düştü. Mesela çeri domatesi 20 liraya satıyorduk, 12,5 liraya düştü. Salatalık 20 liraydı, 12,5 liraya düştü. Salkım domates 20 liraydı 12,5 ve 15 liraya düştü. Bunlar hep ucuzlamış fiyatları ürünlerin. Bu fiyatlarda KDV’nin de yansıması var, havaların da biraz sıcak gitmesinin de yansıması var. Satışlar da yeni yeni toparlıyor kendini.





MÜŞTERİLERE GÖRE FİYATLAR HALA PAHALI

Müşterilere göre fiyatlar hala pahalı geliyor ama onlar da paralarına göre konuşuyorlar haklılar. Biz bu indirimden memnunuz ve önceden beri söylüyorduk. Temel gıdada KDV oranı sıfırlansın diye önceleri de söylüyorduk ama biz fiyat indirimlerinden memnunuz tabii ki.





PAZAR FİYATLARI HER ZAMAN MARKET FİYATLARININ ALTINDA OLUR

Pazar tezgahları her zaman günlük ve temiz olur, taze olur. Marketler gibi haftalık ürünleri satmıyoruz. Günlük mallar satıyoruz. Pazar ürünleri marketlerin fiyat olarak yarı fiyatına ve günlük olur her zaman.” dedi.