KDV indirimi resmilik kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Geçen haftalarda KDV sadeleştirme çalışmaları yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimini kamuoyuna duyurdu. Yeni KDV uygulamaları kapsamında temel ihtiyaç ürünlerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar birçok ürünün katma değer vergisinde (KDV) oranında değişikliğe gidileceği belli oldu.

KARAR, 1 KASIM'DA UYGULAMAYA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı KDV indirimi kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylelikle KDV uygulanacak indirimlerin detayları belli oldu. Karar, 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.





CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

"Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayınlandı.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde yüzde 18 KDV uygulanacak.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak.

KONUTLARIN 150 METREKAREYE KADAR OLAN KISMINA YÜZDE 8 KDV

Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

ARSA ARAZİ KDV'Sİ YÜZDE 18'DEN YÜZDE 8'E İNECEK

Arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

KAPSAMA TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ DAHİL

Yüzde 8 KDV oranı kapsamına Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri de dahil edilecek.

LOKANTALAR İÇİN YÜZDE 8 KDV

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek.

YATLARIN KDV'Sİ YÜZDE 18

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanacak.

HİJYEN ÜRÜNLERİN KDV'Sİ YÜZDE 18'DEN YÜZDE 8'E İNDİ

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

TARIM MAKİNELERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da dahil edilecek.