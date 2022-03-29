KDV indirimine iş dünyasından olumlu tepki geldi

İş adamları KDV indirimi ile ilgili açıklamalar yaparak, alınan kararın enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin iş dünyası temsilcileri de görüşlerini paylaştı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin sektör için ferahlatıcı bir haber olduğunu bildirdi.

TIBBİ CİHAZ İLE ARSA VE ARAZİLERDE KDV İNDİRİMİ FAALİYETLERİN ARTMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Baran, Twitter hesabından, KDV indirimi kararlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber oldu. Üyelerimizin taleplerine kulak veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin fiyat artışlarının önüne geçme yönünde faydası olacağına inanıyorum. Tıbbi cihaz ile arsa ve arazilerde KDV indirimi de sektörel faaliyetlerin artmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ENFLASYONLA MÜCADELEYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de Twitter hesabından KDV ile ilgili yaptığı paylaşımda alınan kararın enflasyonla mücadeleye de önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

ALINAN KARAR, İŞ DÜNYASININ FİYATLAMA BASKISINI AZALTACAK

Avdagiç, konuşla ilgili açklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, bazı temel ihtiyaç maddelerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilmesini de içeren ve halkımızın alım gücünü destekleyen, iş dünyamızın fiyatlama baskısını hafifleten adımları ekonomimiz için kıymetli görüyoruz. Tüm dünyada fiyat baskılarının arttığı bu süreçte, hükümetimizin aldığı proaktif kararlarla birlikte enflasyonla mücadelemizde de başarıya ulaşacağız."

"HİJYEN ÜRÜNLERİNDEKİ VERGİ İNDİRİMİ TALEBİMİZİN KARŞILIK BULMASI SEVİNDİRİCİ OLDU"



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



Bendevi Palandöken paylaşımında, "Birkaç gün önce dile getirdiğim bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

