KDV'deki kısmi tevkifat uygulama alanı genişletildi

Kara yoluyla yük taşımacılığı ile reklam hizmetleri, Katma Değer Vergisi'ndeki kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlandı. Kamu kurum ve kuruluşları ile tebliğde belirtiler kurumları ilgilendiren düzenleme, 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.

VERGİ ALACAĞINI EMNİYETE ALMAK İÇİN

Buna göre, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla kısmi tevkifat uygulamasında değişikliğe gidildi. Değişiklikle Katma Değer Vergisi'ndeki (KDV) kısmi tevkifat uygulamasının kapsamı genişletildi.

UYGULAMA, KARA YOLUYLA YÜK TAŞIMACILIĞI İLE REKLAM HİZMETLERİNDEKİ KDV'Yİ DE KAPSADI

Kara yoluyla yük taşımacılığı ile reklam hizmetleri de kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi.

KDV, SATICIYA DEĞİL DOĞRUDAN GELİR İDARESİ'NE ÖDENECEK

Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları ile bazı mükelleflere alımlarında, ödemeleri gereken KDV'nin bir kısmını satıcıya ödemeksizin doğrudan Gelir İdaresi'ne ödemeleri konusunda sorumluluk verildi.

KISMİ TEVKİFAT NEDİR

KDV uygulamasında kısmi tevkifat hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesi işlemine deniyor.