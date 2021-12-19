Kayseri'de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim kararı alınması durumunda doların düşeceğini söyledi.

Türkiye ekonomisi büyük bir ekonomik baskı altında.

Merkez Bankası'nın politika faizlerini peş peşe 4 kararla yüzde 14'e kadar indirmesinin ardından döviz kurları yüksek oranda değerlenerek rekorlar kırdı.

Hükümet çözüm için kolları sıvarken bir öneri de muhalefetten geldi.

Kayseri'deki ziyaretlerinde bir araya geldiği iş insanlarına hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doların düşmesinin erken seçim kararından geçtiğini söyledi.

SANDIK GELDİĞİ AN DÖVİZ DE DÜŞER

CHP Lideri, "Yapılması gereken, ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorsa bir an önce sandığı getirsinler. Sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Türkiye’nin daha büyük sıkıntılara girmeye tahammülü yok. Baskıyla, terörle Türkiye’nin, demokrasinin önünü kesmek doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre seçim kararı doları düşürür VİDEO

ERKEN SEÇİME CUMHUR İTTİFAKI NE DİYOR

Bilindiği üzere muhalefet son dönemde sık sık erken seçim çağrısı yapıyor.

Cumhur İttifakı liderlerinin bu konudaki tavrı oldukça net.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek 2023 Haziran'ı işaret ediyor.