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    Kemer, bu yıl 75 bin İngiliz turisti ağırladı

    Antalya'nın turizm ilçesi Kemer'e daha fazla turistin gelmesi için yapılan çalışmalara yenileri eklendi.
    • 07.11.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 16:36
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    Kemer, bu yıl 75 bin İngiliz turisti ağırladı

    Kemer’e gelen İngiliz misafir sayısının artması hedefleniyor.

    Kemer’de bu yıl yaklaşık 75 bin İngiliz misafir ağırlandı. İngilizlerin ilçeye ilgisini değerlendiren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Londra’da düzenlenen "World Travel Marketing Fuarı"nda tanıtım amacıyla görüşmeler yapacağını açıkladı.

    Kemer’e gelen İngiliz misafir sayısının artırılması hedefleniyor

    Yetkililer, bu kapsamda Kemer’e İngiliz misafir getiren seyahat acentelerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Fuarda, Kemer tanıtım broşürleri ve kitapçıkları dağıtılacak.

    "İngiliz pazarını önemsiyoruz"

    Bu yıl Kemer’in iyi bir turizm sezonu geçirdiğini belirten Topaloğlu, İngiliz pazarını çok önemsediklerini söyleyerek, “Kemer’de bu yıl yaklaşık 75 bin İngiliz misafir ağırladık. Bu sayıyı daha da yukarıya çekmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız hızla sürüyor. Londra’daki turizm fuarında Kemer’imize İngiliz misafir getiren seyahat acente temsilcileriyle birebir görüşmelerimiz olacak.” dedi.

    Kemer

    Spor aktiviteleri ve eko tatil seçenekleri de var

    Topaloğlu, Kemer’i sadece deniz, kum ve güneşi ile değil aynı zamanda doğa, yürüyüş, spor aktiviteleri ve eko tatil seçenekleri ile de tanıtacaklarını aktardı.

    Kemer, bu yıl 75 bin İngiliz turisti ağırladı #2


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