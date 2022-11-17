Kenan Metal hayallerine ulaşmak için yatırımlarına devam ediyor

Kenan Metal hayallerine ulaşmak için yatırımlarına devam ediyor

2002 yılından beri alüminyum sektöründe üretici rolünü üstlenen Kenan Metal, üretim kapasitesini artırma hedefine yönelik yeni yatırımlarını hayata geçiriyor.

Kurulduğu günden bugüne sürekli olarak kendini geliştiren ve ileri teknolojiye ayak uyduran Kenan Metal son dönemde de yatırımlarına devam ediyor.

2002 yılından beri alüminyum sektöründe üretici rolünü üstlenen Kenan Metal, üretim kapasitesini artırma hedefine yönelik yeni yatırımlarını hayata geçiriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada alüminyum ürünlere olan talebin sürekli artması karşısında üretim kapasitelerini artırmaya yönelik hamleler yapma kararı aldı.

Kenan Metal, sektördeki güncel teknolojiyi takip ederek her zaman en kaliteli ürünleri müşterilerine sunmayı hedefliyor. Alüminyum Billet, profil, bioclimatic, veranda, pergola, rooling roof ve bahçe çiti gibi sistemlerin üretimini yapan firma dünya çapında müşteri portföyüne sahip. “Siz hayal edin, biz üretelim” sloganı ile kendilerini tanımlayan firma, müşterinin isteklerini karşılayacak şekilde özel çözümler üretiyor.

Kenan Metal’in Üretim Kapasitesi İkiye Katlanacak

Kenan Metal, Tekirdağ Çorlu’daki modern üretim tesislerinde yıllık 18.000 ton üretim kapasitesi ile çalışmaktadır. Firma, kapasite artırımı planlaması doğrultusunda hedefledikleri üretim seviyesine erişmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Tesis bünyesine yeni katılacak yeni 10 inç’lik ekstrüzyon pres makinesi ile yıllık üretim kapasitesi ikiye katlanacak ve yıllık 36.000 tona çıkarılacak.

Kenan Metal, üretim planlaması kapsamında önümüzdeki on yıl boyunca üretim ve ihracat hacmini artırmaya yönelik yatırımlarına devam edecek.

TÜYAP Avrasya Pencere Fuarı Oldukça Verimli Geçti

Üretim kapasitesi artırmaya yönelik yatırımların hayata geçmesinin ardından ilk sektör buluşmasını TÜYAP’ta düzenlenen Avrasya Pencere Fuarı’nda gerçekleştiren Kenan Metal bu etkinliği oldukça memnun bir şekilde tamamladı. Hedef pazarlardan gelen sektör temsilcileri ile yapılan buluşmada Kenan Metal’in yeni yatırımlarının yanı sıra gelecek hedefleri de paydaşlar ile paylaşıldı.