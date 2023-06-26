Kendi sanayicisi Alman ekonomisine karşı güvensiz Almanya, Avrupa'nın ekonomi devi ve Türkiye'nin de en önemli dış ticaret partneri olma özelliği taşıyor.

AA

İmalat sektöründeki zayıflık, Alman ekonomisinde belirsizliklere neden oluyor.

Alman ekonomisinin göstergelerinden Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verisi yayınlandı.

Almanya'da geçen ay 91,5 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki keskin kötüleşmenin etkisiyle haziranda 88,5 puana inerek yılın en düşük seviyesine geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo'nun yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi'nin 90,7 puana inmesi bekleniyordu.

Mevcut Durum Endeksi de 94,8’den 93,7 puana indi

Haziranda Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin 88,3’ten 83,6 puana inmesi dikkati çekerken, Mevcut Durum Endeksi de 94,8’den 93,7 puana geriledi.

Gelecek beklentileri kötüleşti

Ifo anketinde, imalat ve hizmet sektörlerinin geleceğine yönelik beklentilerde önemli kötüleşme görüldüğü belirtildi.

Ekonomi resesyonda

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yöneticilerin beklentilerinin biraz daha karamsar olduğunu belirterek, “Her şeyden önce, imalat sektöründeki zayıflık Alman ekonomisini çalkantılı sulara sürüklüyor.” ifadesini kullandı.

Alman ekonomisinin büyüme beklentileri

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4'lük büyüme bekliyor. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ise 16 Haziran’da alışılmışın dışında yüksek enflasyon nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 küçüleceğini ve enflasyonun 2025’e kadar hedefin üzerinde kalacağını öngördü.