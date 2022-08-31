Kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu Yalova’da suya indirildi

Savunma sanayisindeki yeni girişimler denizaltı havuzu yapımı ile sürüyor. Yalova’daki törenle denize indirilen denizaltı havuzu, bir yıl içinde tamamlanarak Gölcük’teki donanmada kullanılacak.

Türkiye, savunma sanayisindeki yatırımlarını artırıyor. Özellikle denizler üzerindeki hakimiyetini artıran gelişimlere ağırlık veren Türkiye, "Mavi Vatan hedefine" kendisini yaklaştıran yeni yatırımlara yöneldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın projesi çerçevesinde yapılan ve kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip "3 bin Tonluk Denizaltı Havuzu" düzenlenen törenle denize indirildi.

Denizaltı havuzunun yapımı, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) iş birliğiyle tamamlandı.

Yalova’daki Hicri Ercili Tersanesi’nde tören düzenlendi.

42 personel 5 gün boyunca ikmal yapmadan barınabilecek

Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda hizmet verecek denizaltı havuzu, 28 personel ve 14 denizaltı nöbetçi personelinin 5 gün boyunca ikmal yapmadan barınma kapasitesine sahip olacak.

Havuz, 4 dizel jeneratör ile liman dışında denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilecek.

Denizaltı havuzu, 105 metre uzunluğa, 25,1 metre genişliğe ve 19,95 metre yüksekliğe sahip.

Denize indirme töreninde açıklamalarda bulunan ASFAT Proje Sorumlusu Bedrettin Karaçorlu, projenin stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Denizaltı havuzunun boş ağırlığı 4 bin ton

Karaçorlu, denizaltı havuzunun boş ağırlığının 4 bin ton olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"3 bin tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. Diğer havuzlardan ayıran çok fazla özellik var. İçerdiği özellikler nedeniyle dünyada başka bir örneği yok. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem üzerine bir çatımız var hem de başında ve sonunda giyotin kapılarımız var.





Her hava koşulunda bakım mümkün

Bu bize havuzlanan unsurların iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımlarını ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerini herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanı sağlıyor."





"Denizaltı havuzu NATO standartlarına uygun yapıldı"

İHA'nın haberine göre, çatı üzerindeki kaplamanın Avrupa standartlarında yalıtkanlığına sahip olduğunu ifade eden Karaçorlu, denizaltı havuzunun NATO standartlarına uygun yapıldığını belirterek, “Türk loyduyla beraber kontrol edildi. Bu havuzu diğer havuzlardan ayıran özelliklerden bir tanesi açık denizlerde havuzlama kapasitesine sahip. 100 nat rüzgar hızı, yani yüksek bir rüzgar hızında bile stabilizesinde herhangi bir değişiklik yok.





Gölcük’teki donanmada kullanılacak

Ağırlık olarak Gölcük’teki donanmada kullanılacak. Boyu 105, yüksekliği 19, genişliği 25 metre, maksimum dalış derinliği 16,5 metre. Bu derinliğe 75 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. İçerisinde çok önemli elektronik otomasyon sistemleri var. Bunlardan birkaçı gemi merkezleme sistemi, reflection sistemi, su altı görüntüleme sistemi. Bunların hepsi havuzlanan denizaltı ve gemi güvenliği için önemli olan sistemler.





Bu yıl içinde teslim edilecek

Bu yıl içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. Mavi Vatan hedefine bizi bir adım daha yaklaştıracağını hedefliyoruz." diye konuştu.