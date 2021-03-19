Kenevirde 'Vezir ve Narlı' adlı iki yeni tohum çeşidi tescillendi

Kenevir üretimi denetimli olarak sürerken yürütülen kenevir ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen "Narlı" ve "Vezir" adlı iki yeni tohum çeşidi tescillenerek tarıma kazandırıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü kenevir ıslah çalışmaları sonuç verdi.

TESCİL BAŞVURUSU OLUMLU KARŞILANDI

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Müdürlüğüne yaptığı "Narlı" ve "Vezir" isimli iki yeni kenevir çeşidinin tohumluk tescil başvurusu olumlu sonuçlandı.

"YENİ TÜRLERİN ISLAĞI DEVAM EDECEK"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitede kenevir alanında çok farklı çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Ünal, "Önümüzdeki dönemde 'Gelecekte kenevir' adı altında dünyada ve Türkiye'de kenevirin konumunu paylaşacağımız sempozyum yapacağız. Narlı ve Vezir türleri dışında yeni türlerin tescili ve yeni türlerin ıslahına devam edeceğiz. Üniversitemiz bu konuda üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ KENEVİR ÇEŞİDİ

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç da Türkiye'de uzun yıllardır kenevir tarımı yapılmasına rağmen Türkiye'ye özgü kenevir çeşidi bulunmadığına işaret etti.

Kenevir Islah Projesi kapsamında 2013 yılında OMÜ ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak çalışma başlattıklarını anlatan Aytaç, "TÜBİTAK'ın da desteklediği projemizin ilk meyvesini 2019 yılında, 2 öne çıkan tohumluğun çeşit tescili için gönderdik. Burada 2 yıl yürütülen çalışma sonucunda 'Vezir ve Narlı' adlı kenevir tohumluk çeşidimiz tescil edilmiş oldu. Bu standart üretim modelinin birinci adımıdır. Türkiye'de sertifikalı kenevir üretiminde daha standart, sanayi ve diğer sektörlere uygun ham madde çıkacaktır." diye konuştu.

NARLI VE VEZİR TOHUMLUKLARININ ÖZELLİKLERİ

Narlı ve Vezir tohumluk çeşitleri arasında farklılıklar var. Vezir, tekstil üretimine daha uygun. İnce saplı, yüksek boyutlu, teknik sap uzunluğu bir hayli iyi durumda ve lif kalitesi de gayet iyi. Narlı çeşidinin ise hem lif hem tohum verimi yüksek. Her iki çeşit de tohum içeriği, özellikle yağ içeriği bakımından çok iyi durumda. Özellikle yüzde 30-35 civarında yağ oranı bulunuyor. Vezir çeşidinin kullanımına izin verilmesi durumunda SPD etken maddesi Narlı'dan daha yüksek. Gerek ilaç etken maddesi gerekse gıda takviyesi anlamında SPD kullanılacaksa, Vezir daha üstün karaktere sahip.