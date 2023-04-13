Kentsel dönüşüm kredisinde limitler yükseltildi Kentsel dönüşüm için hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limitler yükseltildi.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'da yaşanması muhtemel depreme çevrildi.

İstanbul gibi tüm Türkiye'de yaşlı binalar ve depreme dayanıksız yapıların dönüşümü gündeme geldi.

Şimdi gündem: Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşümler bina bina mı ada olarak mı yapılsın, yerinde mi dönüşsün yoksa rezerv alanlara mı geçilsin gibi sorunun çözümüne yönelik projeler dillendiriliyor.

Bu gündeme hizmet etmesi için daha önce alınan kentsel dönüşüm kredisinin artırılması kararı, Resmi Gazete'de yer alarak uygulamaya sokuldu.

Cumhurbaşkanlığının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıktı

Karar ile yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıkarıldı.

Kredi üst limitleri artırıldı

Kredi üst limitleri; güçlendirme kredisinde 240 bin TL'den 320 bin TL'ye, konut yapım ve konut edinme kredilerinde 600 bin TL'den 1,25 milyon TL'ye, iş yeri yapım kredisinde 600 bin TL'den 800 bin TL'ye ve iş yeri edinme kredisinde 250 bin TL'den 350 bin TL'ye yükseltildi.

