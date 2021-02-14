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    Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri artırıldı

    Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler yükseltildi.
    • AA
    • 14.02.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 08:54
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    Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri artırıldı

    Kentsel dönüşümde bankalardan kullanılacak kredilere üst limit, "güçlendirme kredisi"nde 50 binden 80 bin liraya, "konut yapım", "konut edindirme", "iş yeri yapım" ve "iş yeri edindirme" kredilerinde ise 125 binden 200 bin liraya çıktı.

    6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    KONUT YAPIM KREDİLERİ 125 BİNDEN 200 BİN LİRAYA ÇIKTI

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, "güçlendirme kredisi"nde 50 binden 80 bin liraya, "konut yapım", "konut edindirme", "iş yeri yapım" ve "iş yeri edindirme" kredilerinde ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi.

    BİR HAK SAHİBİ ADINA KREDİ 625 BİN LİRADAN 1 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

    Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

    Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri artırıldı #1

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