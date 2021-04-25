Kepez’de boş araziye ekilen buğdaylar başak verdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde boş olan 540 dönüm araziye ekilen 11 ton buğday başak vererek iyi bir hasadın müjdesini verdi.

Kepez Belediyesinin Kirişçiler bölgesinde uzun yıllar boş bırakılan arazileri, yemyeşil bir ovaya dönüştüren buğday tarlarının başakları, hasadın bereketini müjdeliyor.

Geçtiğimiz ekim sezonunda Kepez ilçesinde 540 dönüm araziye 11 ton ekmeklik buğday ekildi. Buğday tarımı, ilçenin kuzeyinde kırsal alanda yer alan Kirişçiler Mahallesi’nde oluşturulan 200 dönümlük Antalya Orman Çiftliği’nde ve bölgede atıl halde iken tarlaya dönüştürülen 340 dönümlük arazide yapıldı.

Buğday tarlaları, bahar mevsimiyle birlikte başak seviyesine geldi. Başakları, iyi bir hasadın olacağını müjdeleyen buğday tarlaları, uzun yıllar boş bırakılan arazilerde görsel güzellik oluşturdu.

"BUĞDAYLAR UN OLACAK VE EKMEĞE DÖNÜŞECEK"

Tarlalara, ekim sezonunda buğday tohumlarını serpen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez’in başak veren buğday tarlaları bereketi müjdeliyor. Toprakta bereket var, anlayışıyla 540 dönüm araziye buğday ektik ve geldiğimiz noktada o tarlalar yeşerdi, başaklandı. Yeşeren tarlalar, bize iyi bir hasadın müjdesini veriyor. 540 dönüm araziden 220 ton buğday hasadını hedefliyoruz.

1 MİLYON 250 BİN ADET EKMEK ELDE EDİLECEK

Hasat edilen buğdaylar una dönüştürüldükten sonra ekmek fabrikamızda ekmek olacak ve sosyal belediyecilik uygulamalarımız kapsamında da değişik yollarla vatandaşa verilecek. Tarlalarımızdan hasat ettiğimiz buğdaydan 1 milyon 250 bin adet ekmek üretmeyi düşünüyoruz. 1 milyon 250 bin adet ekmeği de yıl boyunca hemşerilerimizle paylaşacağız” ifadesini kullandı.