Kestane ihracatı yüzde 79 arttı

Ege'den yılın 11 ayında 5 bin 165 tonluk ve 23,6 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı kestanede en büyük pazar İtalya olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ve Avrupa Birliği'nde (AB) coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde hasat sezonu sona erdi. Ege'de üreticinin kış sezonunda önde gelen geçim kaynakları arasında yer alan kestanede ihracatın artmasıyla bereketli bir sezon yaşanıyor.

TÜRKİYE'NİN KESTANESİNİN YÜZDE 42'İ AYDIN'DAN ÇIKIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 73 bin 433 dekar alanda yılda 27 bin ton kestanenin üretildiği Aydın, Türkiye'de üretilen 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 42'sini karşılıyor.

Sofralarda yerini almaya başlayan kestanede, verim ve kalitenin yanı sıra ihracat da bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçen yılın 11 ayında ülke genelinden 5 bin 165 ton kestane ihraç edilerek 13 milyon 240 bin dolar gelir elde edildi.

Bu yılın aynı döneminde ise dış satım, değer bazında yüzde 78,8 artarak 6 bin 782 ton karşılığında 23 milyon 676 bin dolara ulaştı.

EN BÜYÜK İHRACAT İTALYA'YA

İhracatın büyük bölümü İtalya'ya yapılırken Almanya ve Hollanda da önde gelen pazarlar arasında yer aldı.

KALİTE FİYATLARA YANSIYOR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sezon başında 50 milyon dolar ihracat hedefi koydukları kestanede işlerin yolunda gittiğini ifade etti.

HEM İHRACATÇININ HEM DE ÜRETİCİNİN GÜLDÜĞÜ BİR YIL

Uçak, "Kestanemizin kalitesi ihracat rakamlarına olumlu yansıyor. 2020 yılında tonunu 2 bin 560 dolara ihraç ettiğimiz kestanemizde bu yıl fiyat 3 bin 490 dolara yükseldi. Hem üreticimizin hem ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir sezon yaşıyoruz." diye konuştu.

AYDIN İÇİN KESTANE ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da incirden sonra kestanenin kentin önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Sezon başında kuraklıktan dolayı üreticinin endişeli olduğunu aktaran Kendirlioğlu, "Çiftçimizin 2021 sezonu için gerçekten yüzü gülüyor. Fiyatlarımız çok güzel. Kilogram fiyatı 40-50 lira civarında. Verim de kuraklıktan çok etkilenmedi. Çünkü kestane 600 rakımının üstünde yetişen bir ürün. Dolayısıyla hem kalite hem fiyat hem de rekolte anlamında çiftçimiz memnun. Bu üçü bir arada çok fazla denk gelmez. Ya kiloda ya da kalitede kayıplar yaşanır ya da fiyat düzgün olmaz." dedi.