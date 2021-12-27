KFMİB: AB, Türk fındığına yönelik aflatoksin kontrollerine son verdi

2002 yılından bu yana Avrupa Birliği sınır kapılarında ihraç ürünü fındık için yapılan aflatoksin kontrolleri artık uygulanmayacak.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 17 Aralık 2021 tarihli Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayınlanan tüzük değişikliğiyle 2002'den beri Türkiye menşeli fındık ve mamullerine uygulanan aflatoksin kontrollerinin sona erdirilmiş olduğunu kamuoyuna açıkladı.

"FINDIKTA AFLATOKSİN ÜREMESİN DİYE ÖNLEMLER ALDIK"

Sevinç, Fındık Tanıtım Grubu olarak 2002'de TÜBİTAK ile "Fındıklarda Aflatoksin Oluşumuna Etki Eden Faktörlerin ve Önleyici Tedbirlerin Belirlenmesi" projesini hayata geçirdiklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Ürünün kendisinden kaynaklanmayan ve hasattan ihracata kadar geçen süre içerisinde daldan düşen fındıkların uzun süre yerde bırakılması, iyi kurutulmaması, kurutulmadan naylon çuvallara koyulması, uygun şartları taşımayan depolarda bekletilmesi gibi basit ama önemli hataların aflatoksin oluşumuna neden olabildiğinin anlaşılmasından sonra öncelikle afiş, gazete ilanları, broşür gibi materyaller ve yerel televizyonlarda yayınlanan spotlarla üretici ve ilgili paydaşların hasatta ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bilinçlendirme çalışmalarında bulunduk. Proje bitiminde elde edilen verilerden hareketle başta üreticilerimiz olmak üzere tüm paydaşların aldığı tedbirlerin, üretim miktarının büyüklüğüne kıyasla gayet az sayıda görülen aflatoksin vakalarının insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde minimize edilmesi sağlandı ve sürekli olarak gerekli kontroller yapılmaya devam edildi."





"KONTROLLER KALKTI AMA ÜRETİCİMİZ DİKKATLİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Sevinç, Türkiye menşeli fındık ve mamullerine uygulanan aflatoksin kontrollerinin sona erdirilmiş olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, kontrollerin kalkmasına karşın üreticinin dikkatli olmaya devam edeceğine değindi.

Avrupa Birliği ile her yıl düzenli yapılan AB-Türkiye Fındık İşbirliği toplantılarında söz konusu uygulamaya son verilmesi talebiyle konunun gündeme getirildiğini aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"Başta ürünün gerçek sahibi üreticilerimiz olmak üzere sahip oldukları modern işleme tesisleri sayesinde riskleri minimize etmekte proaktif davranan fındık sanayicisi, ihracatçıları ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın elde ettiği bu başarı takdire şayandır."