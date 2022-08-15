KGF kefaletinde bakiye tutarı 10 kat artırıldı

Kredi Garanti Fonu'nun girişimciye sağladığı kefaletin üst limiti 10 katına kadar çıkartıldı. Bu girişimcinin daha çok yatırım yapması anlamını taşıyor.

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet üst limiti, 4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetimi hakkında kanun geçici 20. maddesinde öngörüldüğü üzere 10 kat artırıldı.

İşe yatırım için kredi çekerken yapılan kefalet desteği artırıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan ve kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, KGF kefaletinde toplam bakiye tutarı 10 kat artırıldı.

100 milyar liraya kadar ödenek eklemeye yetkisi

Reuters'in haberine göre, söz konusu kanunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nakit aktarımı veya ihraç edilecek özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) için bakanlık bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine bu kapsamda 100 milyar liraya kadar ödenek eklemeye yetkisi bulunuyordu.

KGF NEDİR- VİDEO