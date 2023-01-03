Petrol
84.89
-1.19%
Euro
19.7507
-1.05%
Dolar
18.738
0.13%
Altın
1.125
0.56%
Borsa
5683
0.00%
Bitcoin
318.389
-0.06%
BTXN Coin
7.22
17.78%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Kıdem tazminatı tavanı arttı

    Memur ve emekli zammı ile birlikte kıdem tazminatlarının en üst baremi de belli oldu. Açıklanan enflasyon farkına göre, 15 bin 371 TL olan kıdem tazminatının tavanı 17 bin 902 TL'ye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 13:43
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kıdem tazminatı tavanı arttı

    2022 yılının son enflasyon rakamını, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayında  aylık yüzde 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 olarak açıkladı.

    Bu oranlara göre son 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarak memur ve emeklilerin enflasyondan oluşan zam oranı belli oldu.

    Memur maaşları ve emeklilerin aylıklarına yansıyacak enflasyon farkı belli oldu

    Memur ve memur emeklilerinin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,4 alarak açıklandı.

    Bu rakamlara göre ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 2 milyon 250 bin kişinin de merakla takip ettikleri kıdem tazminatı tavanı da bu oranda artmış oluyor.

    Kıdem tazminatı tavanı arttı #1

    Taban asgari ücrete göre

    2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6 bin 471 TL olmuştu. 2022 Aralık'taki yüzde 54,6’lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutar 10 bin 4 TL'ye çıkmıştı.

    Tavan memur maaşına göre

    Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre ayarlanıyor. Tavan ücreti 2022 Temmuz sonrasında 15 bin 371 TL’ye yükselmişti. Bugün açıklanan orandan sonra ise kıdem tazminatının tavanı 17 bin 902 lira oldu.

    Kıdem tazminatı tavanı arttı #2

    Beklenti daha çok artması yönündeydi

    AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre ise temmuz ayında 15 bin 371 TL olan kıdem tazminatı tavanının 18 bin 165 TL’ye yükselmesi öngörülüyordu.


    Belçika Çin'den gelen uçakların atık suyunu inceleyecek
    Dünya

    Belçika Çin'den gelen uçakların atık suyunu inceleyecek

    Kısmetse Olur'a geri dönüyor! Melis Buse Betkayan'dan flaş adım!
    Medya

    Kısmetse Olur'a geri dönüyor! Melis Buse Betkayan'dan flaş adım!

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Görüş Bildir