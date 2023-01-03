Kıdem tazminatı tavanı arttı

Memur ve emekli zammı ile birlikte kıdem tazminatlarının en üst baremi de belli oldu. Açıklanan enflasyon farkına göre, 15 bin 371 TL olan kıdem tazminatının tavanı 17 bin 902 TL'ye çıktı.

2022 yılının son enflasyon rakamını, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayında aylık yüzde 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 olarak açıkladı.

Bu oranlara göre son 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarak memur ve emeklilerin enflasyondan oluşan zam oranı belli oldu.

Memur maaşları ve emeklilerin aylıklarına yansıyacak enflasyon farkı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,4 alarak açıklandı.

Bu rakamlara göre ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 2 milyon 250 bin kişinin de merakla takip ettikleri kıdem tazminatı tavanı da bu oranda artmış oluyor.

Taban asgari ücrete göre

2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6 bin 471 TL olmuştu. 2022 Aralık'taki yüzde 54,6’lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutar 10 bin 4 TL'ye çıkmıştı.

Tavan memur maaşına göre

Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre ayarlanıyor. Tavan ücreti 2022 Temmuz sonrasında 15 bin 371 TL’ye yükselmişti. Bugün açıklanan orandan sonra ise kıdem tazminatının tavanı 17 bin 902 lira oldu.

Beklenti daha çok artması yönündeydi

AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre ise temmuz ayında 15 bin 371 TL olan kıdem tazminatı tavanının 18 bin 165 TL’ye yükselmesi öngörülüyordu.