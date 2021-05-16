Kilis’te "tatlıların imparatoru" olarak adlandırılan tescilli Kilis katmeri, tam kapanma dönemi nedeniyle evlere servis edilmeye devam ediyor.

Kilis’te "tatlıların imparatoru" olarak da adlandırılan Kilis katmeri çok tüketilen tatlar arasında yer alıyor.

Türk Patent Enstitüsü (TSE) tarafından tescillenen Kilis katmeri, ince hamuru bol kaymak ve Antep fıstığı ile buluşturuyor.

"PORSİYONU 15 LİRA"

Katmer ustası Uğur Bekan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kilis katmerinin porsiyonu 15 TL’den evlere servis yaptıklarını ifade ederek, “Pandemi nedeniyle evlere servis yapıyoruz. Bir an önce bu korona virüs biterse normal işlerimize döneceğiz. İş yerinde tatlı yenmesinin yasak olması nedeniyle paket servis yapıyoruz.” dedi.

Kilis katmeri kısıtlamada eve servise devam etti VİDEO