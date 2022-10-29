Kilis yorganı tescil edildi

Yorgancılık eski ve köklü mesleklerden biri. Çırakların yetişmediği ve el emeği yapıldığı için meşakkatli bir meslek olan yorganlıcıkta Kilisli ustaları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Yorgancılık unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin arasına karışmadan sektörü canlandıracak yeni bir atılım yapıldı.

Kilis yorganının Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaretle tescil edilmesi yorgan üreticilerini sevindirdi.

"Mesleği canlı tutmaya çalışıyoruz"

Yorgan ustası Hasan Kaya, 42 yıldır yorgancılık yaptığını, bu mesleği canlı tutmaya çalıştıklarını anlattı.

"200 desen var"

İHA'nın haberine göre, Kilis yorganlarının alt kısmının patiska kumaştan, üst kısmının ise ipek satenden yapıldığını, yaklaşık 200 deseninin bulunduğunu dile getiren Kaya şöyle konuştu:

"Her ne kadar yorgancılık mesleği bitme noktasına da gelse ben ve esnaf arkadaşlarım mesleği canlı tutmaya çalışıyoruz. Kilis yorganları dünyaca tanınan Türkiye'de bilinen Kilis ile özdeşleşmiş bir üründür. Kilis yorganının tescil edilmesine çok sevindik. Emeği geçen başta Kilis Valisi Recep Soytürk'e ve Belediye Başkanı Servet Ramazan'a teşekkür ediyoruz. Yıllarca bu anı bekledik.





El emeği göz nuru ürünlerimizi daha rahat satabileceğiz

Yorganımızın tescil edilmesiyle birlikte el emeği göz nuru ürünlerimizi daha rahat sergileyip satabileceğiz."