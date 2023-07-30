Kilis zeytinyağının pazarı dünyada artacak Bu yıl kuraklık nedeni ile dünyada zeytinyağı üretiminde aksaklıklar yaşandı. Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerin arasında olan Kilis'te ise tüm olumsuzluklara rağmen zeytin üretimi sürüyor.

AA

Zeytinyağı üretiminin yoğun yapıldığı İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerdeki kuraklık dolayısıyla gözler Türkiye'ye çevrildi.

Kilis yöresine özgü yağlık zeytin ağaçlarından elde edilen tescilli "Kilis zeytinyağı"nın kalitesiyle ihracattaki pazar payının artırılması hedefleniyor.

Kentte 3 milyonun üzerinde meyve veren ağaçtan elde edilen zeytinyağı, aroması, kendine has tadı ve sağlıklı olması nedeniyle mutfakların vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

Arap ülkeleri ve ABD'ye ihracat var

Bölgedeki asırlık ağaçlardan elde edilerek, başta Arap ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Kilis zeytinyağında yeni hedef Avrupa pazarı.

"Zeytinin atası ağaçlar Kilis'te"

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeğinin Oylum Höyük'te bulunduğunu belirterek, yapılacak olan genetik çalışmalar sonrası Kilis'in yağlık zeytin ağaçlarının dünyada zeytinin atası olarak kayıtlara geçeceğine inandığını söyledi.

"Tamamen doğal yollarla üretiliyor"

"Kilis genelinde üretilen zeytinlerin gübre ve tarım ilacı kullanılmadan tamamen doğal yollarla yetiştiğini söyleyebiliriz." diyen Şekeroğlu, yıllar itibarıyla bölgeye adapte olan Kilis yağlık zeytinlerinin iklim koşullarına göre gerek soğuktan gerek aşırı sıcaktan diğer zeytin çeşitlerine göre daha az etkilendiğini belirtti.

"Tağşişe dikkat"

Zeytinde başarılı bir sezon olmasının yaklaşık 6 ila 8 bin ton zeytinyağı üretiminin olacağını gösterdiğini dile getiren Şekeroğlu, zeytin veriminin düşük, fiyatının ise yüksek olması nedeniyle zeytinyağında tağşiş olabileceği uyarısında bulunarak şöyle konuştu: