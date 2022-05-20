Kilisli mucit duman çıkartmayan mangal üretti

Kilisli İbrahim Deliahmetoğlu, yakıldığında üzerindeki etlerin yağını özel bir bölüme akıtarak dumanı önleyen ve bu nedenle evlerin balkonlarında rahatlıkla kullanılabilecek bir mangal üretti.

Evlerde, balkonda ve bazen açık alanda bile mangal yakıldığında çıkan dumanlar çevreyi rahatsız ediyor. Apartmanlarda yasak olan mangal yakma işlemindeki sorunlar, Kilisli bir vatandaşın buluşundan sonra ortadan kalkacağa benziyor.

Kilis’te, evlerin balkonlarında duman çıkarmayan kebap mangalı üretildi.

Hazırlanan özel sistem ile su haznesine damlayan yağlar nedeniyle duman çıkarmayan mangallar 1.500 ile 2 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Tasarımını kendisi yaptı

İbrahim Deliahmetoğlu adlı vatandaş, Kilis’te tasarımını kendisi yaparak patentini aldığı kebap pişirirken duman çıkmayan mangal üretti.

Mangalın çevresi ahşap

Mangalın çevresi ahşaptan oluyor. Mangalın ilk önce ısı geçirmez tabanına su konduktan sonra daha sonra kömürü yakıldıktan sonra özel yapılan kanallara konuluyor.

Etler iki kanalın arasında pişiriliyor

Kömür olan iki kanalın arasında şiş kebaplar pişiriliyor. Etten eriyen yağlar kömürün üzerine düşerek, kanallardan suyun içerisine damladığı için duman olmuyor.

Kebaplar kısa sürede pişiyor, duman olmuyor

Bu nedenle çok kısa sürede duman çıkmadan kebaplar pişirilmiş oluyor.

Apartmanda kebap pişirilebilecek

İHA'nın haberine göre, İbrahim Deliahmetoğlu, apartmanlarda kebap pişirmenin yasak olması nedeniyle ürettiğini ifade ederek, “Patenti ve tescili tamamen kendime aittir. Güzel rağbet gördü, insanlar beğeniyor. Özellikle balkonlarda mangalda kebap pişiriyorlar. Ev içerisine de yapılabilir. Fiyat olarak mangalın büyüklüğüne göre 1.500 ile 2 bin lira arasındadır. Üzerinde fanı kömür yakma cihazını hediye ediyoruz. Mangalımız ahşap kaplamalı, izolasyonludur. Isı geçirmez, mangalda kömür haznesi vardır, kömür haznesinden akan yağlar, tabana düşer, en dışında da ızgaramız vardır. Bunda da dumansız bir şekilde ızgara yapılabilir. Akan yağlar kömüre değil de tabana düştüğü için duman çıkmıyor. Tabanda da su olduğu için duman çıkarmıyor. Ev içerisinde de kebap yapılabilir, balkonda da yapılabilir.” dedi.



















