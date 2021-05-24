Kilis'te yeni mahsul kekiğin kilosu 30 lira

Kilis’te birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve yörede "zahter" olarak da bilinen yeni mahsul kekik, kilosu 30 liradan satılıyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip Kilis’te tedavi amaçlı kullanılan 67 çeşit şifalı bitki türü arasında bulunan kekik, tezgahlardaki yerini aldı.

Zahter satıcıları, kilosu 30 liradan satılan kekiğin çay olarak içilmesinin yanı sıra yemekler ve salatalara da çeşni olarak tat kattığınI hatırlattı.

KİLİSLİLER KENDİ KEKİKLERİNİ TALEP EDİYOR

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kekik, yöre halkının en fazla rağbet gösterdiği şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Kilis’te yaşayan ve il dışında olan Kilisliler, kekiğe yoğun ilgi gösteriyor.

Kilisliler kekiği hem yaş hem de kuru olarak tüketiyor.