Mart ayının en lezzetli balık türü kilosu 250 liradan satılan kalkan olarak öne çıkıyor.

Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte hamsi soğuk yerlere çekilmeye başladı. Hamsi boylarının küçük olması sebebiyle getiriler yasakların kalkmasının ardından yaklaşık 2 haftadır hamsi tezgahtaki yerini almış, fakat fiyatı yüksek gelmişti.

HAMSİ SEZONU KAPANINCA, İRİ BALIKLARA YÖNELİNDİ

Balık avına çıkan tekneler hamsi ile dönemeyince tezgahlarda da hamsi fiyatları tavan yaptı. Hamsi sezonu kapanmaya başlarken, vatandaşlar iri balıklara yönelmeye başladı.

MART AYININ EN LEZZETLİ BALIK TÜRÜ, KALKAN

Mart ayının en lezzetli balık türü ise kalkan oldu. Kilosu 250 TL'den alıcı bulurken, denizden çıkan Kalkanlar yok satıyor.

Kilosu 250 liraya alıcı bulan kalkan, yok satıyor VİDEO

"HAMSİ SEZONU KAPANDI DENEBİLİR"

Balıkçı Tuncay Kılıç, hamsi sezonunun kapandığını, vatandaşların tercihinin iri balıktan yana olduğunu belirterek, "Hamsi sezonu kapandı bitti denebilir. Tamamen çekildi. İnsanlar artık pek hamsi tercih etmiyor. Şimdiler de ise diğer balıklara döndük. Böyle devam ediyoruz. Vatandaşlar palamut, uskumru, çinekop, sarıkanat, çupra, levrek, somon ve diğer balıklara yöneldi. Çupranın tanesi 20 lira, somon 40 lira, Karadeniz somon 35-40 lira. Fiyatlar çok yüksek değil, normal.” ifadelerini kullandı.

"KALKAN BALIĞININ TAM ZAMANI"

Mart ayında balığın en iyisinin kalkan olduğunu belirten Kılıç, "Tabii ki de kalkanın tam zamanı. Kalkan balığının kilosu 250 lira satılıyor. Yüksek bir meblağ." dedi.

Tezgahlarda hamsi 25 lira, çupra 20 lira, mezgit 45 lira, sarıkanat 75 lira, kalkan 250 lira, uskumru 25 lira, somon 40 lira, Karadeniz somon 35 lira ve Barbun’un kilosu 50 liradan alıcı buluyor.