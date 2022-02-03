Kimya ihracatı ocak ayında yüzde 30 artış yaşadı

İKMİB, kimya sektörünün ocak ayı ihracatının 2,13 milyar dolar olurken, yıllık oranda ise yüzde 30,60 arttığını belirtti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, salgının gölgesinde geçen 2021 yılında sektörün başarılı bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

İHRACATIN İKİNCİ İTİCİ GÜCÜ

Gerçekleştirilen 25.4 milyar dolarlık ihracat ile sektörün 2021 yılını ikinci sırada tamamladığını belirten Pelister, 2020 yılına göre sektörün yüzde 38,79 büyüdüğünü vurguladı. Pelister, "Sektörümüz kapasite kullanımıyla, kilogram ortalama birim değeri artışı ile, istihdam artışı ve pazar çeşitliliği ile elindeki enstrümanları kullanarak, ülkemizin büyümesinde etkili olan ihracata en fazla katkıyı veren ikinci büyük sektör oldu. Sektörümüzü bu rekor başarıya ulaştıran tüm ihracatçılarımızı en içten duygularımla kutluyor ve tebrik ediyorum." diye konuştu.

Pelister, bu yıla da güzel bir başlangıç yaptıklarına değinerek, "Ocak ayında yüzde 30,60 artışla 2.13 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik. Kimya sektörümüz ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumunu korudu. Bununla birlikte ihracatını en çok artıran sektörler arasında da ikinci sektör oldu. Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç sektör plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ile anorganik kimyasallar oldu.

KİMYA İHRACATINDA İLK ÜÇ ÜLKE HOLLANDA, İTALYA VE ABD OLDU

En çok ihracat yaptığımız ilk üç ülke Hollanda, İtalya ve ABD olurken, Çin ilk 10 ülke arasına girdi. Ayrıca Singapur’a yapılan ihracat yüzde 2.634,84 artışla dikkati çekiyor. Sektörümüzün ihracatta yakaladığı bu ivmeyi artırmasını diliyoruz. Bu yıl 28 milyar dolarlık ihracata ulaşma hedefimiz doğrultusunda daha fazla yüksek katma değerli ihracat yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

HOLLANDA'YA YAPILAN İHRACAT YÜZDE 278,54

Ocak ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 278,54 ile yine Hollanda’da oldu. Bu ülkeye yapılan kimya ihracatı 153 milyon 277 bin dolar olarak gerçekleşti. Hollanda’ya en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun” ve “kauçuk, kauçuk eşya” oldu. Ocakta en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi.