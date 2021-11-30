Kimya sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 37 büyüdü

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeler, kimya sektörünün ihracat başarılarının sektörün büyümesine büyük katkı sağladığını gösterdi.

Bugün açıklanan üçüncü çeyrekteki yüzde 7,4'lük ekonomik büyüme rakamının içinde yer alan detaylar, sektörlerdeki gelişmeleri de gözler önüne serdi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 6,26 milyar dolarlık ihracatla yüzde 36,78 büyüdüğünü bildirdi.

"ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEKİ BÜYÜME MEMNUNİYET VERİCİ"

İlk çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüyen Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyümesinin memnuniyet verici olduğunu aktaran Pelister, üretim ve ihracat odaklı büyümenin sürdürülebilirlik açısından da önem taşıdığını belirtti.

KİMYA SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 36,78 BÜYÜDÜ

Kimya sektörünün üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 6,26 milyar dolarlık ihracatla yüzde 36,78 büyüdüğünü aktaran Pelister, "Miktar bazında ise üçüncü çeyrekte yüzde 12,5'lik bir büyüme oldu. İlk üç çeyrekte gerçekleştirilen kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ise yüzde 38,95 artışla 18,25 milyar dolara ulaştı. Güçlü büyüme performansının öncülerinden kimya sektörü olarak bu yıl ihracatta 24 milyar dolarla yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.