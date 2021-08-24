Kira artışının nedenleri sıralandırıldı

Konut fiyatları ve kiralardaki artış, önemli bir sorun olarak gündeme gelmeye devam ediyor. Konunun uzmanları, kira artışına neden olan faktörleri sıralayarak tablonun tersine döneceğini savunuyor.

Türkiye'deki konut talebi ile fahiş rakamlara ulaşan kira fiyatları, tüketicinin geleceğe bakışını olumsuz etkiliyor. Kentsel dönüşüme giren evlerini boşaltan insanların yakın semtlere yönelmesi ve inşaatların genel olarak yavaşlamasından kaynaklanan arz artışı kiraların yükselmesinde etkili oluyor.

"İSTANBUL'DA KİRALARDA CİDDİ ARTIŞ YAŞANIYOR"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, yaptığı açıklamada, şu anda İstanbul'da kiralarda ciddi artış olduğunu belirterek, artış oranlarının bölgesel bazda değiştiğini ifade etti.

Aşa, şunları kaydetti: "Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde yüzde 50-60'lara varan, hatta daha fazla artış var. 1-2 sene önce 3 bin liraya bulduğunuz evi, şu anda 4-5 bin liradan aşağı bulamıyorsunuz. 3 artı 1 evler zaten uçmuş durumda, 7 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira diye gidiyor. Avrupa Yakası'nda da bu hikaye Avcılar'da başladı. İki bölgede de kentsel dönüşüm var. İki bölgede de kentsel dönüşümden dolayı yaklaşık 30-50 bin hanehalkı bir anda ev aramaya başladı. Bölgede bunu karşılayacak potansiyel olmadığı için de bu sefer talep diğer bölgelere kaydı, oralarda da fiyatlar yükseldi.

"KİRA ARTIŞININ MERKEZİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM VAR"

Kiralardaki fahiş artışlar önce kentsel dönüşümle başladı. Merkez ilçeler bu artıştan o bölgelerdeki kadar etkilenmedi ama Avcılar'da 1.000 liralık ev, 2 bin 500 liraya çıktı, Suadiye'de, Bostancı'da kiralar 4-5 bin liraya çıktı ki bu bahsettiğim fiyatlar 2 artı 1 evler için geçerli.

İNSANLAR YAKIN SEMTLERE DOĞRU GİTTİKÇE, O SEMTLERDE DE KİRALAR YÜKSELDİ

İnsanlar ev bulmak için bu sefer yakın semtlere gitmeye başladı. Bu sefer o semtlerde de kiralar yükseldi. Salgın dolayısıyla memleketine giden bazı aile ve öğrenciler dönüşe başladı. Üniversite sonuçlarıyla birlikte de bir talep oluştu. Yabancılar geliyor, onlar da piyasayı yükseltti. Hepsi üst üste gelince birkaç sebepten dolayı şu anda böyle bir tablo ortaya çıktı."

"İNŞAAT SAYISI AZALINCA KİRALAR ARTIYOR"

Nizameddin Aşa, şu anda eskisi kadar yeni inşaat yapılmadığını, bunun da artışlara etkisi olduğunu belirterek, artışların bölge bölge değiştiğini, verilere göre Türkiye genelinde ortalama kira artış oranının yüzde 26 olduğunu söyledi.

"YENİ KİRALAMADA YÜZDE 50-60'LARA VARAN ARTIŞLAR GÖRÜYORUZ"

Bölgesel bazda son bir yılda artışların yüzde 100'lere vardığı semtler bulunduğunu aktaran Aşa, "Bunun dışında yeni kiralamada yüzde 50-60'lara varan artışlar görüyoruz. Bunun yanı sıra şu anda kiracıyı çıkarıp daha yüksek fiyattan vermek isteyen bazı mal sahipleri var, böyle bir hakları yok." diye konuştu.

"KİRA ZAMMI TÜFE'DEN FAZLA OLAMAZ"

Kira zammının TÜFE'den fazla olamayacağını belirten Aşa, "En üst limit bu. Bunun üstünde yapamazsın, altında yapabilirsin. Eğer ev sahibi bunu yaparsa (TÜFE'nin üstünde zam), kiracı da yanlışlıkla öderse kiracının bunu geri isteme hakkı var. İki taraf anlaşmadığı sürece mal sahibinin TÜFE üstünde artış yapma hakkı yok." dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDE KİRALARDA İSTANBUL İLE BENZER DURUMLAR YAŞANIYOR"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, İstanbul'un yanı sıra Türkiye genelinde yaşanan kira artışlarına değinirken de "Şu anda Türkiye genelinde de hemen hemen İstanbul ile benzer olaylar yaşanıyor. Kira zammında Türkiye ortalaması şu an yüzde 26 olduğuna göre, bölgesel olarak bunun yüzde 50-60'a çıktığı bölgeler olduğu kesin anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

"TABLO TERSİNE DÖNECEK"

Artışların kentsel dönüşümle başladığı için kentsel dönüşümün tamamlanması ve yeni inşaat projelerinin gündeme gelmesi ile tablonun tersine döneceğini aktaran Aşa, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir anda ev arayışına giren 50-60 bin hanenin, kentsel dönüşümden dolayı 1,5-2 seneye kadar inşaatları tamamlanmış olacak, onlar kendi evlerine dönecek. Bu sefer boşta evler kalacak, kapasite artışı yaşanacak, yani bu artışlar en fazla 2 yıl devam eder. Bu bir furyaydı. Bundan sonra aynı şekilde kiralarda üst üste yükselme görmeyiz. Yıl sonuna kadar bu artış trendi devam eder ama daha düşük oranlarda devam eder. Yıl sonundan sonra bir duraksama yaşarız, 1,5-2 yıla kadar da tablo tersine döner."