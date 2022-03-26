Kira gelir beyanı vermek için son 5 gün kaldı

Bir yıl içinde kiraladığı konuttan 7 bin lira, iş yerinden ise 53 bin liranın üzerinde getiri elde edenler beyanname vermeli. Bu beyannamenin süresi de 31 Mart'ta doluyor.

Türkiye'de meskenini ve iş yerini kiraya veren mükellef sayısının yaklaşık 13 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.

2021 döneminde kiraladığı konuttan 7 bin lira, iş yerinden ise 53 bin liranın üzerinde getiri elde eden, hissedar olanların da aynı şekilde kira geliri hissedar başına 7 bin lirayı geçiyorsa beyanname vermeyi ihmal etmemeli.

BEYAN DÖNEMİ 1 MART-31 MART ARASINDA

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren ve 1 Mart'ta başlayan beyan dönemi için son 5 gün kaldı.

İSTİSNADAN YARARLANMAK İÇİN DE BEYANNAME VERİLMESİ GEREKİYOR

Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanacak. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacak.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek.

İSTİSNA SADECE BİR KONUT İÇİN GEÇERLİ

İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

BEYAN İNTERNETTE OLUŞTURULABİLİYOR

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor.

Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek.

İKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDENEBİLİYOR

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.​​​​​​​

"ZAMANINDA BEYANNAME VERMEYENLER İSTİSNADAN YARARLANAMAYACAK"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, mükelleflere beyanname süresini geçirmemeleri çağrısında bulunarak, "Zamanında beyanname vermeyenler, beyan edilmeyen kira geliri tutarı üzerinden gelir vergisi hesaplanmak suretiyle verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası ile karşılaşacakları gibi istisnadan da faydalanamayacaklar." dedi.