Kira ödemelerine 'salgın' düzenlemesi

Salgın sebebiyle kapanarak zor durumda kalan işletmelerin, iş yeri kiralarını kapalı kaldıkları süre boyunca ödememesi planlanıyor.

Koronavirüs birçok sıkıntıyı da peşinde getirdi...

Salgının seyrinin önemli bir noktaya ulaştığı bu günlerde vaka sayısının en aza indirilmesi hedeflenirken, bu kapsamda alınan tedbirler nedeniyle binlerce iş yerinin faaliyetleri geçiçi bir süreyle durduruldu.

Hükümet ise yaşanan mağduriyet üzerine harekete geçti.

Buna göre; Yargı Reformu Paketi kapsamında Borçlar Kanunu’nda bazı düzenlemelere gidiliyor.

Salgın nedeniyle yaşanan sorunlar üzerine iş yeri kira sözleşmeleri konusunda değişiklik yapılacak. Salgın şartlarında gerçekleşecek kira ödemeleri düzenlenecek.

MUAFİYET DÜZENLEMESİ

Bu çalışmayla idarenin kararı ile zorunlu olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin kiralarının, kapalı kaldıkları süre boyunca ödememesi planlanıyor. Kiranın tamamından değil, bir bölümünden vazgeçilmesine yönelik öneriler de yer alıyor.

Bugünkü Borçlar Kanunu’na göre bu gibi durumlar, mahkeme yoluyla veya anlaşmayla sonuca bağlanıyor. Yeni düzenlemeyle İl Hıfzıssıhha Kurulları aracılığıyla salgın nedeniyle AVM, restoran, kafe, spor salonları gibi yerlerin kapatılması kararını alırsa, başka bir işleme gerek kalmadan, kapatıldıkları süre kadar kiradan muaf tutulacaklar.

ZORUNLU HALLER

Çalışmaya katılan AK Parti kurmayları, “Sonuçta bir ticari faaliyet nedeniyle bu kira sözleşmeleri yapılıyor. O faaliyet olmayınca, gelir kaybı olacağı için kiranın da kapalı kalınan süre ile sınırlı olmak üzere, ödenmemesi konusunda öneriler var. Bu düzenleme Borçlar Kanunu’na yazılacak. Savaş, terör saldırısı, OHAL gibi durumlarda kapatılan yerler de kiradan sorumlu olmayacak. Kira sözleşmeleri de buna göre düzenlenecek. Sözleşmelerde zorunlu haller sayılacak.” dedi.

ONLİNE KARARLAR GEÇERLİ OLACAK

Hürriyet'in haberine göre; çalışma kapsamında ayrıca, dijital ortamda yapılan toplantılarda alınan kararlar, yapılan anlaşmalar da yeniden düzenleniyor.

Bu anlaşmalar da, Borçlar Kanunu’ndaki diğer sözleşme ve anlaşmalar gibi geçerli olacak. Özellikte salgın dönemlerinde, uzaktan çalışma kararı alan şirketlerde, zoom üzerinden veya tele konferansla yapılan toplantılarda alınan kararlar ve yapılan anlaşmalar da geçerli olacak. Bu anlaşmalar da tıpkı yazılı sözleşmeler gibi kabul edilecek. Bu konuda yasaya hüküm konulacak. Bu şekilde yapılan toplantılarda alınan kararlar veya yapılan sözleşme ve anlaşmalar kayıt altına alınacak ve Borçlar Kanunu’na tabi olacak.