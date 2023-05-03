Kira zam oranı! İş yeri kirası mayıs ayı zam oranı belli oldu Konutlardaki kiracılar temmuza kadar sözleşmelerini yüzde 25 artışla imzalayacak ki bu süre de uzatılacak. Ama iş yerleri için aynı oran geçerli değil. İşti iş yerlerini ilgilendiren zam oranı bugün netleşti.

Özel Haber

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması verisi, aynı zamanda kiralara yapılacak o ayki zam oranını da belirliyor.

Zam oranı yüzde 67,20

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 67,20 oldu.

İş yerlerinin kira zam oranı örnek hesaplanması

Sözleşmesi bu ay yenilenecek bir iş yerinin kira zammı örnekleri şöyle:

10 bin liralık bir iş yeri kirası 6 bin 720 lira zamla 16 bin 720 lira olacak.

15 bin liralık bir iş yeri kirası 10 bin 80 lira zamla 25 bin 80 lira olacak.

20 bin liralık bir iş yeri kirası 13 bin 440 lira zamla 33 bin 440 lira olacak.