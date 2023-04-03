Kira zam oranı! İş yeri kirası nisan ayı zam oranı belli oldu Kiracılar, konut kiracısıyla temmuza kadar sözleşmelerini yüzde 25 artışla imzalayacaklar. Ama iş yerleri için aynı oran geçerli değil.

ensonhaber.com

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması verisi aynı zamanda kiralara yapılacak o ayki zam oranını da belirliyor.

Zam oranı yüzde 70,20

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mart enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 70,20 oldu.

Konut kiralarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için Haziran 2022'de artışa sınırlama uygulanmış ve yüzde 25’lik tavan getirilmişti.

Konut kiralarına yüzde 25’lik tavan uygulaması devam ediyor

Konut kiralarına yüzde 25’lik tavan uygulaması temmuza kadar devam edecek ama iş yerleri için zam oranı nisanda yüzde 70,20 artışla hesaplanacak.

İş yerlerinin kira zam oranı örnek hesaplanması

Sözleşmesi bu ay yenilenecek bir işyerinin kira zammı örnekleri şöyle:

10 bin liralık bir iş yeri kirası 7 bin 20 lira zamla 17 bin 20 lira olacak

15 bin liralık bir iş yeri kirası 10 bin 530 lira zamla 25 bin 530 lira olacak

20 bin liralık bir iş yeri kirası 14 bin 40 lira zamla 34 bin 40 lira olacak